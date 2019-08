Spáchal dvojnásobnou vraždu a 11 let seděl ve vězení. ‚Nechci vděk,‘ říká muž, který umyl Karlův most

PRAHA Miloslav Černý se doslova přes jedinou noc proslavil. Dle jeho vlastních slov mu přišly asi dva tisíce děkovných e-mailů za to, že smyl graffiti z pilíře Karlova mostu za den, ačkoliv památkáři si na to vyhradili tři týdny. Nyní však odhalil svou minulost a říká, že si nezaslouží být glorifikován. Odseděl si totiž jedenáct a půl roku za dvojnásobnou vraždu.

Černý v rozhovoru pro server iDnes.cz uvedl, že v roce 1999 zastřelil svou tehdejší manželku i jejího milence. „Nevím, kde a jak mě napadla zrůdná myšlenka, že když už nechci být v životě sám naživu, tak bych s ní chtěl být v jednom hrobě,“ uvedl s tím že po vraždě střelil i sám sebe do hlavy. Přežil jen zázrakem. „Já říkám, že pánbůh má pro mě ještě nějakou práci, proto mě nechal na světě,“ dodal.

V roce 2000 byl pak odsouzen k výjimečnému trestu 20 let za mřížemi, který byl po odvolání zmírněn na 17. Soud přihlédl i k tomu, že svou manželku Dagmar střelil do hlavy dvakrát, a fakticky ji tak popravil. Černý se hájil tím, že byl nepříčetný a v depresi.

Odseděl si o něco více než polovinu z trestu a propuštěn byl v únoru 2012. Od té doby žije v Praze, ačkoliv nějaký čas strávil i ve Velké Británii. S vinou se prý vyrovnával těžce. „Ono se s tím strašně špatně žije. Trvalo mi mnoho let, než jsem se za pomoci psychologů s něčím podobným dokázal vyrovnat,“ vysvětlil. „Ale když už se to stalo, tak jsem se ve vězení snažil co nejlépe připravit na život, který přijde po propuštění.“ Kromě dobrého chování mu prý pomohla i změna postojů a to, že prokázal, že pro společnost už není nebezpečný.

Podle svých vlastních slov si nezaslouží slávu a vděk lidí za vyčištění Karlova mostu. „Ano, jsem velký darebák, který v životě spáchal dvojnásobnou vraždu a jsem za ni plně odpovědný,“ kaje se po letech Černý. „Už nechci dostávat děkovné dopisy, nechci, aby mě někdo navrhoval na státní vyznamenání a podobně. Já se dnes nejen snažím nešířit kolem sebe zlo, ale i někomu pomáhat,“ řekl pro server iDnes.cz. Mimo jiné mu za vyčištění chtěl zaplatit i pražský primátor Zdeněk Hřib.

Všechny pochvalné články a medializaci své osoby vnímal negativně. Prý se jednalo jen o součást „antigraffiti programu“. Zároveň také tvrdí, že jednoduše není hoden chvály. „Není úplně jednoduché přijít před kameru a říct: hele, jsem dvojnásobný vrah,“ řekl Černý. Graffiti však prý jen neodsuzuje, ačkoliv se aktivně věnuje jejich odstraňování. „Já graffiti nevnímám jen negativně. Jsem přesvědčen, že když se dělá správně, tak je velkým uměním. Ale nikoliv na Karlově mostě,“ uvedl.

Nápis na pilíři národní kulturní památky měl rozměry pět krát dva metry. Policie na místě zadržela dva německé mladíky, soud jim uložil roční podmínku, pětileté vyhoštění a peněžité tresty. Jejich obhájce ale podal proti rozhodnutí odpor, v případu bylo proto nařízeno hlavní líčení. V něm se má v září řešit také neschválené odstranění nápisu.