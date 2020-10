Vyhrožoval, že vjede kamionem do lidí, pokud se neotevřou hospody. Muži hrozí až 15 let vězení

PRAHA Policie obvinila dvaašedesátiletého muže z Pardubic, který podle ní na facebooku vyhrožoval, že pokud se neotevřou restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, podobně jako Olga Hepnarová. Za vyhrožování teroristickým trestným činem mu hrozí pět až 15 let vězení. V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Muž podle vyšetřovatelů umístil příspěvek na sociální síť pod smyšleným profilem v neděli večer. Napsal, že pokud od následujícího dne nebudou otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, které usmrtí, stejně jako Hepnarová. V roce 1973 Hepnarová úmyslně vjela nákladním vozem mezi lidi na zastávce tramvaje v Praze 7, zabila osm lidí.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu muže vypátrali do dvou dnů, k činu se přiznal a lituje ho, doplnila Rendlová. Stíhán je na svobodě. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. „Tento případ jasně demonstruje, že policisté jsou schopni rychle vypátrat pisatele na sociální síti, a to i navzdory skutečnosti, že se skrývá pod smyšleným profilem,“ dodala mluvčí. ‚Bojíte se Prymuly? Neee.‘ Demonstrace v Praze byla hlasitá, ale bez větších rozepří, popisuje reportérka V Česku platí od 5. října kvůli epidemii koronaviru nouzový stav, restaurace, bary a kluby se uzavřely 14. října, jídlo a pití mohou vydávat pouze přes okénka. To, že muž spáchal čin v době nouzového stavu, pro něj může být přitěžující okolností, nicméně s touto okolností už počítá přísnější právní kvalifikace tohoto trestného činu. Hepnarová 10. července 1973 najela s nákladním automobilem mezi lidi čekající na zastávce tramvaje v Praze 7. Motivem jejího jednání byla nenávist ke společnosti. Tři lidé zemřeli na místě, pět později v nemocnici. Městský soud v Praze uznal v dubnu 1974 Hepnarovou vinnou z osminásobné vraždy a odsoudil ji k trestu smrti. Popravena byla o necelý rok později. Hepnarová byla poslední ženou popravenou v Československu, trest smrti byl zrušen v roce 1990.