Vyvrácené švestky jsme dali zpět, říká výrobce pálenky ze Strážnice. Pomoci se dá i nákupem vína přes e-shopy

Podluží je páteří vinné turistiky, ale věřím, že se z následků ničivého tornáda brzy oklepeme a lidé se k nám znovu vypraví, říká Svatopluk Šimáček, výrobce pálenky a propagátor folkloru ze Strážnice na Hodonínsku.

Lidovky.cz: Poničila bouře a tornádo i suroviny, ze kterých se připravuje pálenka a likéry?

Škody zasáhly vinaře a producenty pálenky či likérů pásovitě, lokálně. Třeba pan Pavka z Mikulčič je jeden z těch, kdo přišli o dům, ale tři sta metrů od domu má sklep a vinohrad, na kterých nejsou žádné škody. Další vinař v Lužicích mi říkal, že byl padesát metrů od tornáda, byl tam vítr, kroupy, a jemu se nic nestalo.

Lidovky.cz: Vláda v pondělí schválila, že zemědělcům poskytne 1,5 miliardy korun na sanaci škod po bouři. Pomůže to, když už jsou zničené suroviny?

Je správně, že vláda na zemědělce nezapomíná. Běžte se podívat na vinohrady, jak v některých místech vypadají. Je to obživa celé rodiny, která tam pracuje. Když je nejhůř, vinař si pomůže tak, že si hrozny koupí ze znojemské podoblasti. Na bazaru, kde se hrozny prodávají. Třeba v Podluží nebo Dolních Bojanovicích to letos bude špatné, ale věřím, že za rok to bude lepší. Všichni se jim budeme snažit maximálně pomoci.

Lidovky.cz: Půjde nějaká sklizeň ještě zachránit?

V sobotu jsem jel pomoct kamarádovi do Lužic, na zahradě měl švestky vyvrácené z kořenů. S dalšími pěti kamarády jsme zabrali, vrátili je zpátky do země do původního stavu a dostatečně zalili. Určitě se chytnou. Byly celé obsypané. Naopak jsme ale museli z třetiny ořezat ořech, byl zničený. Takže záleží, kde měli lidé parcely sadů, tedy štěpnice. Zajímavé je, že třeba v obci Týnec, jež je mezi Hruškami a Moravskou Novou Vsí, nebylo vůbec nic. Přitom jsou dva kilometry od sebe. Jedni zažili obyčejnou bouřku, druzí tornádo.

Lidovky.cz: Teď se tedy ještě nedá říct, nakolik bude mít katastrofa zásadní vliv na produkci likérů, pálenky, vín?

Zatím ne. Ale třeba v Bojanovicích, to je také Podluží, byla bouřka v pondělí a též napáchala hodně škod. Navíc jde o počasí. Byla zima, víno bude letos později. To ovlivní zřejmě i burčákové slavnosti, které bývají druhý víkend v září. Buď budou letos později, nebo se nakoupí hrozny odjinud, třeba ze Slovenska. Třešně se tu také ještě nesbírají, jsou zatím poměrně nezralé.

Lidovky.cz: A co bude s vinnou turistikou a sklípky?

Podluží je jen mikroregion, část Slovácka, kam spadají Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky. Já jsem ze Strážnice, to je Dolňácko. Před chvílí jsem si telefonoval s místostarostou Hrušek Markem Babiszem. První víkend v červenci mívají velkou akci, letos nebude, to samé v Moravské Nové Vsi, kde bývají třeba dvě akce do měsíce. Vinohrady jinde v okolí jsou, takže víno snad bude, pokud se zase něco nestane. Podluží je ale páteří vinné turistiky, ta teď je a bude oslabená hodně. Vinařům se dá pomoci nákupem vína přes e-shopy. To je okamžitá pomoc.

Věřím, že lidi k nám dál budou jezdit. Morava je hodně navštěvovaná. Sám jsem si pronajal sklep, tak doufám, že lidé přijedou. Poslední víkend v červnu tady bývá největší folklorní festival v Česku. Už druhým rokem nebyl, jen online, kvůli covidu. Letos folkloristé a souboráci uspořádali soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Zúčastnilo se méně tanečníků než obvykle. Je potřeba říct, že úplně chyběli tanečníci z Podluží, a ti jsou přitom velice dobří. Starali se o své domovy, které ničivě zasáhlo tornádo.

Lidovky.cz: Kolik přišlo diváků?

Na sobotní předkolo hlavní soutěže jich bylo málo. Dorazili až na finále. Nebýt té katastrofy, účast by byla mnohem vyšší. Návštěvnost však také ovlivnilo, že je doba covidová. Ve čtvrtek, tedy před úderem živlu, bylo prodáno málo lístků. Ale v téhle těžké chvíli nejsou slavnosti tak důležité jako pomoc Podluží. O víkendu tam přijela spousta dobrovolníků.