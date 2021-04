Z politiků si v boji proti covidu nejlépe vedl Blatný, uvedla agentura Kantar. Nejhůře dopadli Babiš a Zeman

Praha Z politiků si v boji proti koronaviru podle průzkumu agentury Kantar CZ vedl nejlépe bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pozitivně jeho konání a kroky hodnotila v březnu, kdy byl ještě ministrem, více než polovina respondentů, přesně 53 procent.

Blatný jako jediný získal více pozitivních hodnocení než negativních. Naopak nejvíce negativních hodnocení dostali prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO).

„Oba tyto politiky velmi negativně, co se týče jejich práce proti epidemii, hodnotí bezmála jedna polovina české populace. Oba společnost velmi polarizují,“ uvedl analytik Kantaru CZ Pavel Ranocha. Zemana velmi negativně v průzkumu hodnotí 45 procent a spíše negativně 27 procent respondentů, u Babiše to je 44, respektive 22 procenta dotázaných.

Průzkum se uskutečnil od 25. března do 1. dubna. Blatný byl z funkce ministra odvolán ve středu, v čele ministerstva ho nahradil ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger (za ANO). Zeman už zhruba před měsícem řekl, že by Blatný měl odejít z funkce kvůli názoru na ruskou vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. Odmítáním látky podle něj nese odpovědnost za úmrtí lidí v Česku. Podle Babiše nebyla důvodem odvolání nespokojenost s prací ani ruská vakcína. S Blatným se rozcházel v názoru na to, jak by měl resort fungovat.

Odvolaný ministr zdravotnictví Jan Blatný má největší důvěru veřejnosti mezi politiky čelícími pandemii. #TrendyCeska https://t.co/cgsa0Tm8Km — Kantar CZ (@KANTARCZ) April 11, 2021

Blatný podle Ranochy sbíral v průzkumu podporu napříč politickým spektrem. „Snad s výjimkou voličů ODS a zejména voličů SPD, kteří jsou k němu výrazně kritičtější než voliči kterékoliv jiné strany,“ podotkl Ranocha.

Za Blatným se v počtu pozitivních hodnocení umístila se 46 procenty ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), následovali předseda Pirátů Ivan Bartoš, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

