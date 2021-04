Z tisíců otestovaných žáků bylo pozitivních jen 160. Buď jsou děti zdravé, nebo testy nefungují

PRAHA Ze 354 648 otestovaných žáků vyšlo během prvního testování ve školách jen 160 pozitivně. To je 0,045 procent. U preventivního antigenního testování dospělých přitom vychází 0,45 procent pozitivních.

Při prvním testování školáků, kteří v pondělí nastoupili na rotační prezenční výuku, vyšla velmi nízká pozitivita. Na zhruba dva tisíce žáků připadá jen jeden pozitivní. „Je možné, že za nějakou dobu se čísla budou navyšovat, protože děti budou v kolektivu a nějakým způsobem do něj infekce z jiného prostředí přinesou,“ uvedl pro Lidovky.cz pediatr Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti.



Přestože to bylo první testování, před kterým byly děti doma, a menší záchyt se kvůli tomu očekával, pozitivita je tak nízká, že vyvolává otázky.

„Není úplně běžné, že by negativita byla tak vysoká, pokud probíráme Českou republiku, kde je případů spoustu,“ uvedl pro Lidovky.cz exministr zdravotnictví Roman Prymula.

Pro srovnání: při preventivní antigenním testování běžné populace vychází 0,45 procenta testů pozitivně, první testování školáků ukázalo 0,045 procenta. Ze 354 648 otestovaných žáků vyšlo 160 pozitivně. „Bylo to 160 dětí, to mi nepřijde úplně málo. Vím, že procentuálně to vypadá málo, ale 160 dětí může nakazit spoustu dalších lidí,“ sdělila pro Lidovky.cz viroložka Ruth Tachezy z Iniciativy Sníh. Zároveň je členkou Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Úvahy nad PCR

Buď jsou tedy děti tak zdravé, nebo testy nezachytily všechny pozitivní. Stát do škol dodal dvě značky antigenních testů: Singlean a Lepu. Podle studie společnosti Bionova patří obě k méně citlivým testům, vir poznají jen při vysoké koncentraci.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) nízký záchyt antigenních testů očekával, přesto uvažuje o zavedení PCR testů, které stačí provádět jednou týdně, zatímco antigenní testy dvakrát. Arenberger zatím prověřuje možnosti a kapacity laboratoří.

PCR metodu dlouhodobě prosazuje i ministr školství Robert Plaga (za ANO), měly by se na to podle něj použít veřejné peníze. „Neměli by to platit rodiče, ale měl by na to být významný příspěvek z veřejných rozpočtů. Ale to neznamená, že to musí být ze zdravotního pojištění,“ sdělil Plaga.

Školy už teď sice mohou využívat PCR testování, musí si ho ale zaplatit samy. Takto to funguje například na Praze 9, kde vše nejdřív vyzkoušeli zaměstnanci radnice a učitelé. PCR se testuje v laboratoři, odběry se do ní musí ze školy nejdříve dopravit. Škola si však může s externí firmou domluvit i testování přímo na místě.

PCR pro školáky musí být v každém případě neinvazivní, vzorky by se měly nejlépe odebírat ze slin. Takové testy nabízí například i Biotechnologický ústav Akademie věd v centru BIOCEV. Zkušenosti mají s firmami, ale i školami. „Za současného personálního obsazení a přístrojového vybavení je aktuální kapacita PCR testování v centru BIOCEV 1000 vzorků denně. V návaznosti na poptávku firem a škol můžeme tento počet navýšit až na 2000 vzorků denně,“ uvedl pro LN Petr Solil, mluvčí Biocevu. Část školních testů by tedy pokrýt zvládly, zatím je ale stát v této souvislosti neoslovil.

Plusy a mínusy PR

„PCR testy ve školách by byly logisticky jednoduší, pro děti příjemnější a přesnější u dětí, které mají menší virovou nálož. To jsme říkali, přesto se vysoutěžily antigenní testy,“ říká za MeSES viroložka Tachezy.

Vyšší citlivost PCR metody může být ale i nevýhodou, zvláště u dětí, které mají průběh covidu zpravidla bezpříznakový. „Druhá stránka mince je, že někteří pozitivní (u PCR testů – pozn. red.) nejsou infekční. Protože můžou být pozitivní už třeba měsíc a ví se, že po tak dlouhé době už nejsou nakažliví,“ vysvětlil vakcinolog Dražan pro Lidovky.cz. I proto se například pro ukončení karantény, kterou člověk tráví v domácím prostředí, už nevyžaduje negativní PCR test, jako tomu bylo loni na jaře, kdy právě kvůli falešné pozitivitě někteří zůstávali doma třeba celý měsíc. Nyní můžou lidé karanténu ukončit po deseti dnech a považují se za neinfekční.

Naopak antigenní testy zachycují ty případy, kdy je člověk zrovna infekční. Problém je hlavně v tom, že děti prodělávají covid většinou bezpříznakově, když tedy PCR ukáže pozitivitu, nevíme, jestli je dítě skutečně infekční, nebo covid prodělalo před měsícem a už je prakticky vyléčené a neinfekční.

Antigenní testování ve školách je screeningové, funguje tedy jako síto infekčních případů. Před březnovým uzavřením školy představovaly významný zdroj nákazy. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vzrostl v únoru počet nově nakažených do 19 let oproti lednu o 95 procent, počet hospitalizovaných v této věkové kategorii vzrostl v měsíčním srovnání o 85 procent. Na vině mohlo být podle expertů rozšíření nakažlivější britské mutace. Hlavní riziko u dětí však spočívá v zavlečení nemoci do rodin, ke starším a nemocným lidem, pro které je průběh covidu na rozdíl od dětí rizikový.