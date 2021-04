Děti jsou při testování šikovné. V pražských Modřanech se ale kvůli požáru nemohlo ráno větrat

PRAHA Před chvílí prázdná Základní škola profesora Švejcara v pražských Modřanech se začíná plnit hlukem přicházejících žáků, dostavili se podle pokynů ve tři čtvrtě na osm. Část z nich má roušky, část respirátory.

Tento týden přišli druháci, čtvrťáci a páťáci, dohromady jich bude okolo 220. Na školu chodí zhruba 700 dětí, prostory jsou veliké, i proto mohou využít devět různých vchodů. Každá třída má svůj vlastní, kterým už se hrnou švitořící, veselé a neposedné děti. Třída se rozdělí na dvě půlky, které se otestují zvlášť ve dvou třídách. Poté se spojí a začne výuka, celý proces zabere zhruba půl hodiny. „Spousta učitelů je z toho nervózní, ale moc se na děti těšíme,“ říká ředitel školy Ondřej Lněnička s tím, že to nějak zvládnou.



Testování ve 4.C

Na chodbách sem tam projdou spěchající učitelé, kteří budou za pár chvil pomáhat dětem s testováním. „To nebudeme moct větrat,“ volá do pléna paní učitelka, která zrovna prochází kolem, a rozhazuje rukama. Zhruba tři kilometry odsud, v Modřanské ulici, totiž hoří hala a hasiči doporučili obyvatelům Braníku, Kamýku a Modřan nevětrat. Bez této ranní komplikace by byla okna otevřená, aby se tak snížilo riziko nákazy.

Hlavní bezpečnostní pojistkou pro návrat dětí do škol je testování antigenními testy dvou značek: Lepu a Singclean, které do škol rozvezl stát. Zdejší škola má k dispozici Lepu testy. „Viděli jste všichni doma instruktážní video?“ ptá se dětí asistentka pedagoga, zatímco si za katedrou pomalu a pečlivě nasazuje bílé chirurgické rukavice. Kluci ze 4.C, usazení po jednom v lavicích, volají přes sebe, že video viděl jen někdo. Druhou půlku třídy, dívky, má na starosti pan učitel v jiné třídě.

„Tady máte takovou knížku, tu si otevřete a položíte na lavici,“ vysvětluje asistentka klukům. Děti jsou očividně veselé, že se po několika měsících vrátily do školy a vidí své kamarády, takže veškeré dění komentují a vykřikují. „Co když si to šťournu až do mozku?“ volá z legrace jeden z žáků a ostatní se smějí. Pokyny ale vykonávají svědomitě a snaží se. Odběrovou tyčinku se vzorkem zavedou do otvoru připravené testovací knížky a paní asistentka chodí od jednoho k druhému, aby jim na tyčinky nakapala roztok. Jedna lahvička této tekutiny vystačí na 25 testů.

Kantor učí z vedlejší třídy

„Jsem nadšený, že jsou děti opět ve škole. Je to stejná euforie, jako kdyby byl první školní den,“ říká šťastně ředitel Lněnička před zavřenými dveřmi 4.C, kde zrovna běží odpočet 15 minut, které jsou potřeba na vyhodnocení testů. „Děti mají něco v nose neustále, štětička je příjemná změna,“ vtipkuje ředitel.

Školy mají možnost zvolit jako alternativu PCR testy, musí si je ale samy zaplatit a zařídit jejich vyhodnocení. To udělali například v ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy, kde si najali externí laboratoř, která dělá PCR testy přímo u nich ve škole. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už ale uvažuje, že by metodu PCR zavedl v další fázi návratu dětí do škol a že by se odběry mohly dělat ze slin. V této souvislosti se mluví o metodě poolingu, kdy se odběry smíchají dohromady a testují se jako jeden vzorek. Když je výsledek pozitivní, otestují se vzorky jednotlivě.

Lněnička je zatím spokojen s antigenními testy, jejichž výhodou je podle něj rychlost vyhodnocení. U PCR metody musí testovat laboratoř, takže se na výsledky čeká déle. „Teď si všechno vyzkoušíme se staršími dětmi. Příští týden přijdou prvňáčci, to už budeme vědět co a jak,“ říká Lněnička.

Hovor přerušuje paní učitelka, která jde kolem. „Jsou moc šikovné, zvládly to napoprvé lépe než já,“ komentuje s radostí kantorka, jež pomáhala s testováním malé skupiny dětí, která je ve škole i přes to, že má distanční výuku. Jejich rodiče totiž pracují v kritické infrastruktuře, takže můžou být ve škole. Učí se ve třídě s počítači, z druhé místnosti jim vysílá paní učitelka. Setkat se ale nemohou, to půjde až příští týden, kdy do školy přijdou jako obvykle, ale vyjde na ně týden prezenční výuky.

Téměř všichni přijdou

Testování je podmínkou prezenční účasti ve škole, když ho tedy rodič odmítne, musí dítě domů. Absence bude omluvená. To se ale všem nelíbí. Několik rodičů dokonce podalo minulý týden proti testování a nošení ochranných prostředků stížnost k Ústavnímu soudu, protože to vláda dostatečně nezdůvodnila. Na ZŠ profesora Švejcara ale naprostá většina dětí do školy půjde.

„S rodiči je perfektní spolupráce,“ říká Lněnička s tím, že jenom pár z nich své děti předem omluvilo. Musel však odpovídat na spoustu otázek. „Rodiče se hodně ptají na testování jako takové a jestli musí dítě podstoupit tyhle testy. Některé děti mají třeba problémy s krvácením z nosu,“ vysvětluje Lněnička. Přestože můžou zákonní zástupci přijít dětem z prvních až třetích tříd pomoct s testem, ředitel na ně apeloval, ať to nedělají. Ve škole jim zvládnou pomoct, takže by bylo zbytečné, aby se počet lidí ve škole zvyšoval.

Mezitím už ke dveřím 4.C přichází pan učitel s dívčí polovinou třídy. Za skupinou se zavírají dveře a dlouho nikdo nevychází, vypadá to, že jsou tedy všichni negativní. Když by žákovi vyšel test pozitivně, má škola připravenou malou třídu se stoly a židličkami, která slouží jako izolace. „Zavoláme rodičům a oni si pro děti hned přijdou,“ říká Lněnička. Důležité je podle něho žákům vysvětlit, že být pozitivní není důvod k tomu, aby se cítili odstrčení. „Žákům vysvětlujeme, že je dobře nemoc zachytit včas, aby se kamarád mohl brzo uzdravit, uzavírá.