První den školáků s antigenními sadami vyvolal rozpaky. Plaga už má zvažovat hlídání dětí PCR testy

PRAHA Půlka prvostupňových dětí se v pondělí vrátila do škol, kde se budou s druhou polovinou střídat po týdnu rotačně. Podmínkou prezenční účasti na vyučování je testování na covid. Školy na něj dostaly antigenní sady značek Lepu a Singclean. Podle laboratoře Bionova, která je zkoušela na citlivost vůči britské mutaci covidu, patří obě k méně spolehlivým.

„Ze všech škol, co jsem se bavil s kolegy, nikdo nemá pozitivní (test),“ uvedl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. „Buď jsou děti tak neuvěřitelně zdravé, nebo jsou testy úplně na nic,“ uvedl.



Počet provedených testů a pozitivních nálezů vkládají ředitelé škol do aplikace Covid Forms App, která spadá pod Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). „Když údaje zadáváme do systému, vidíme i ostatní školy. Na zhruba každé v průměru čtyřicáté padesáté škole je jeden pozitivní nález. Už je tam zaneseno asi dva a půl tisíce testování,“ uvedl pro Lidovky.cz Černý v pondělí odpoledne.



Školy měly na zapsání údajů do systému celý den, ministerstvo školství předpokládá, že přesná data budou známa v úterý. „Záchyt není nulový, ale je velmi nízký,“ upozornil Černý.

„Není běžné, že by negativita byla tak vysoká, pokud probíráme Českou republiku, kde je případů spousta,“ uvedl pro Lidovky.cz exministr zdravotnictví a nynější poradce prezidenta Roman Prymula.



Ministr školství Robert Plaga (za ANO) podle informací serveru Lidovky.cz uvažuje o tom, že v další fázi návratu do škol se budou používat PCR testy, které jsou podle odborníků spolehlivější.

PCR mohou stát i stejně

Jako alternativu k antigennímu testování můžou školy už dnes zvolit PCR testy, musejí si je ale na vlastní náklady sehnat a zaplatit. Využívají je třeba v Praze 9, vzorky odebírají ze slin, což je pro děti příjemnější, a testují je metodou poolingu: v laboratoři odebrané vzorky smíchají a tuto směs testují jako celek.

Jen pokud vyjde pozitivní výsledek, testují se jednotlivé vzorky zvlášť, aby se ty pozitivní dohledaly. Metodu vyzkoušeli už na začátku roku zaměstnanci radnice a někteří učitelé.

Vedle toho spustil pražský magistrát pilotní testování právě PCR testy a poolingem. „Tímto stylem testování jednou za týden se dostáváme na stejnou cenu jako s nekvalitními antigenními testy, které vláda nevybrala podle spolehlivosti, ale jen podle ceny,“ říká Mariana Čapková (Praha sobě), šéfka výboru pro výchovu a vzdělávání pražského zastupitelstva.

Zapojeny jsou některé veřejné i soukromé školy z Prahy 4, 7, 8 a 9. Podle magistrátu by tato metoda umožnila návrat všech dětí do lavic najednou.

To, že se kvůli falešné negativitě musejí antigenní testy opakovat častěji, potvrdila i v březnu zveřejněná studie Fakultní nemocnice Motol. Problém by však nemusel být jen v tom, že se testuje antigenními testy. „Není to jen otázka PCR testů, ale i kvalitního odběru a kvalitních antigenních testů,“ uvedl pro Lidovky.cz Prymula.

Předškolákům, kteří se v pondělí také vrátili do mateřinek, a mladším dětem na základních školách můžou s odběrem přijít pomoct rodiče.

Některé děti zvládají odběry bez problému a je to pro ně zábava, jiné ale můžou mít strach. „Bylo to frustrující, protože ta štětička je moc velká. Jak mají děti malý nos, celá se tam nevejde,“ popsal pro Lidovky.cz svou zkušenost s testováním ve školce Petr, tatínek pětileté dcery.

Podle serveru Neovlivní.cz chtěl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) povolit i testy, jejichž odběr by se prováděl rektálně. „Ohradil jsem se s tím, že pro děti některé varianty nejsou vhodné, a pan ministr okamžitě reagoval, ubezpečil mě, že to nebyl záměr, ale pouze technická specifikace a už je to opraveno,“ uvedl pro Lidovky.cz ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Lego jako stojánek na test

Mnohým rodičům se testování žáků nelíbí. Když ale své děti odmítnou testovat, ty nemůžou do školy. Absence bude omluvená, není však povinností školy zajistit dítěti distanční výuku, když má zrovna mít prezenční.

V pondělí se objevovaly i problémy rázu technického. U testů značky Singclean se používá malá zkumavka, do které se nakape roztok. Stojánků na zkumavku bylo však málo, proto si školy vypomáhaly různě. Například žáci v Olomouckém kraji používali jako stojánek obrácené kostičky z lega.

Když žákovi vyjde pozitivní výsledek testu v pondělí, jde do izolační místnosti a čeká, než si pro něj přijdou rodiče. Praktický lékař mu vypíše žádanku na PCR test. Když je čtvrtek, odchází s pozitivním do izolační místnosti i děti, které s ním byly v kontaktu během předešlých dvou dnů. Jmenný seznam pozitivních a těch, jež s nimi byly v kontaktu, musí škola odevzdat krajské hygieně.

Od pondělka mohou do základních škol přicházet ve skupinách po šesti na konzultace také žáci posledních ročníků a ti, kteří se potýkají s prospěchem. Stejnou možnost dostanou o týden později studenti závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení neúspěchem. Praktická výuka na středních školách a v posledních ročnících vysokých škol se zřejmě příští pondělí neobnoví, jak vláda plánovala.