Zeman: Možnost sestavit vládu dostane strana s nejvíce poslanci, ne koalice. ANO a ČSSD by ji však mohly uzavřít

Praha Hnutí ANO a ČSSD by mohly před volbami uzavřít koalici, řekl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro čtvrteční Mladou frontu Dnes (MfD). Mluvil před tím o záchranném lanu pro strany, které by se jinak do Sněmovny možná nedostaly. Zeman v rozhovoru dále uvedl, že pokud bude systém on-line registrace na očkování proti koronaviru úspěšný, dostane vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla vyznamenání.

Babiš i Zeman pogratulovali Bidenovi k převzetí úřadu prezidenta, k blahopřáním se připojil i Hamáček nebo Petříček Sociální demokracie v některých volebních modelech v poslední době neměla pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny. Možnost sestavit vládu po volbách dostane strana, ne koalice, která získá nejvíc poslanců, uvedl také prezident. Zeman mluvil o koalicích Pirátů s hnutím STAN a také ODS s lidovci a TOP 09. „Uvědomte si, že ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09,“ řekl. „Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií,“ dodal. Upřesnil, že tak vyslovuje svůj názor a je to věc těchto dvou stran. „Prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování,“ podotkl. Zeman dostal vakcínu proti koronaviru. Prezident v nemocnici zůstane následující dva dny Zeman nedávno v rozhovoru pro server Blesk.cz uvedl, že podmínkou pro jmenování premiérem je výhra ve sněmovních volbách a zajištění koalice. V MfD řekl, že výhra ve volbách se měří počtem získaných poslaneckých mandátů. „Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici,“ uvedl. Dosud publikované volební modely zatím nepočítají s plánovanými koalicemi stran, třeba v listopadovém modelu agentury Kantar CZ měli ale Piráti a STAN v součtu víc než 30 procent hlasů, zatímco ANO získalo 25 procent. Bartoš premiérem? Musí vyhrát volby, to je podmínka, nastínil Zeman. Babišovi by vhodil hlas v boji o Hrad O konání sněmovních voleb 8. a 9. října rozhodl prezident už koncem loňska. Skupina senátorů zvolená za Starosty nezvykle velký předstih vyhlášení voleb zpochybnila u Ústavního soudu. Zeman v MfD zopakoval, že ústava neříká, jak moc předem má prezident volby vyhlásit. Zeman poukázal na to, že v době epidemie koronaviru prakticky není možné, aby byla volební kampaň kontaktní v podobě například mítinků na náměstích. „Jestliže by měli občané znát programy jednotlivých stran a jednotlivé kandidáty, je třeba, aby s tímto handicapem měly politické strany větší a delší šanci na předložení svých programů a kandidátů,“ řekl. Babiš chce vyznamenání pro Dzurillu Zeman v rozhovoru dále uvedl, že pokud bude systém on-line registrace na očkování proti koronaviru úspěšný, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla dostane od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání. Na vyznamenání chce Dzurillu navrhnout premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli jeho práci na registračním systému i třeba systému elektronické evidence tržeb (EET). Zeman mluvil s Vondráčkem při obědě o říjnových sněmovních volbách Senioři mají možnost se v systému k očkování hlásit od pátečního rána, v budoucnu by měli dostat možnost se on-line na vakcinaci registrovat také ostatní lidé v Česku. Spuštění systému doprovázely problémy se zasíláním registračních kódů, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Objevily se také případy, kdy senioři dostali termín vakcinace v nemocnici, kde se ještě neočkovalo. Senioři nad 80 let plní roli pokusných uživatelů. Rezervační systém na očkování stále vychytává mouchy Podle Zemana jde o obrovskou logistickou operaci, se kterou nikdo nemá zkušenosti, a proto lze tolerovat „drobné chyby“, které se vyskytly. Akci považuje za relativně úspěšnou na jejím počátku, za úspěch ji bude možné označit teprve tehdy, až skončí. „Pokud skončí dobře, tak ano, dám panu Dzurillovi vyznamenání,“ řekl prezident. V souvislosti s epidemií koronaviru Zeman loni v říjnu vyznamenal epidemiologa a tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Za zvládnutí první vlny nákazy mu udělil Řád bílého lva. Medailemi Za hrdinství a Za zásluhy prezident ocenil několik zástupců složek integrovaného záchranného systému, které při pandemii pomáhaly, a biochemika a virologa Tomáše Cihláře, který se podílel se svým týmem na vývoji léku remdesivir používaného pro pacienty s nemocí covid-19.