Žáci v rouškách představují pro školy svízel. Podle pedagogů nebude opatření v praxi fungovat

Praha Zatímco děti v mateřských školách byly od nošení roušek osvobozeny, žáci na základních a středních školách je po jejich částečném otevření 11. května musí podle ministerstva školství mít ve společných prostorách a při práci ve skupině. Podle řady učitelů a ředitelů to v praxi nebude fungovat.

„Stávající návrh byl koncipován tak, aby docházelo v kolektivu školní skupiny k dodržování základních epidemiologických pravidel. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru, což lze při výuce zajistit i vzhledem k požadavku na dodržení zásady jednoho žáka v lavici,“ uvedlo na dotaz serveru Lidovky.cz ministerstvo zdravotnictví.

Nebezpečí kontaminace

Pedagogové vidí ale u používání roušek řadu problémů, třeba i při jejich opětném nandávání a sundávání. „Problém bude s jejich kontaminací, pokud je žáci budou sundávat a opět nasazovat dle pohybu po škole,“ řekl serveru Lidovky.cz ředitel Integrované střední školy Mladá Boleslav Štefan Klíma. Podle ministerstva školství si žák musí přinést do školy nejméně dvě roušky na den.

„Omezení s rouškami vidím v přípravě na praktickou maturitní zkoušku z hudební výchovy, tělesné výchovy, dramatické výchovy. Při dodržení všech epidemiologických opatření bude muset dojít k úpravě podoby a hodnocení těchto zkoušek,“ uvedla pro server Lidovky.cz ředitelka přerovského Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Romana Studýnková.

Obecně jsou učitelé k realizaci pokynů v manuálech, které dostali o minulém víkendu od ministerstva školství, jež na nich spolupracovalo s resortem zdravotnictví, skeptičtí. Za nevhodné či problematické považuje nošení roušek ve školách většina učitelů. „Nošení roušky je přinejmenším velmi nepříjemné. Nemyslím, že je vhodné děti vystavovat takovéto situaci,“ řekla serveru Lidovky.cz učitelka na základní škole v Chebu Markéta Sykorová.



„Velmi záleží na tom, kolik dětí do škol nastoupí a jak si konkrétní školy nastaví režim, jaké mají prostorové podmínky, personální zajištění. V malém počtu dětí se budou opatření dodržovat a hlídat lépe. Děti se ale uvidí po dlouhé době, budou si chtít povídat, hrát si. Bude to náročné,“ dodala.

Obavy z bolestí hlavy

Pedagogové se obávají kvůli vydýchanému vzduchu v roušce i bolestí hlavy a případných kolapsů žáků, zejména pokud bude teplé počasí, což se dá očekávat. Roušky znamenají i velký hygienický problém. „Rouška je po dvaceti minutách nošení vlhká a ztrácí svou ochrannou funkci. To znamená, že žák by si ji měl po dvaceti minutách vyměnit za čistou,“ řekla serveru Lidovky.cz učitelka na základní škole Jarmila Smejkalová.

Podle mnohých učitelů není reálné ani dodržování předepsaných odstupů mezi žáky. „Zajistit dodržování dvoumetrových rozestupů mezi žáky ve třídě je reálné, ale není to reálné na chodbách, na toaletách a podobně. Žáci si mají před příchodem do třídy mýt ruce půl minuty, už tady se vytvoří fronta 15 žáků. Naprosto nereálné bude pro školy zajistit neshlukování žáků před školou, jak se v manuálech ministerstva požaduje. Školy to ani podle zákona dělat nesmí, to je v kompetenci policie,“ uvedl na dotaz serveru Lidovky.cz za Pedagogickou komoru Radek Sárközi.

Při dodržení všech pokynů ministerstva je zatím téměř nereálné, aby školy zajistily pro děti obědy ve svých jídelnách, a to zejména kvůli oddělení jednotlivých školních skupin a rozestupů mezi dětmi. „Zorganizovat všechna hygienická opatření od mytí rukou, střídání žáků o přestávkách venku či na chodbě přes oddělené vydávání obědů, průběžnou dezinfekci až po řešení osobních hygienických potřeb bude velmi komplikované a zatěžující pro všechny ve škole,“ uvedli pro Lidovky.cz zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

„Nedokážu si v praxi představit, jak budu dezinfikovat po každém dítěti vše, na co sáhne, budu kontrolovat rozestupy, časy přestávek, kdo kdy jde na záchod, zda si myl ruce po dobu 30 vteřin, a do toho budu připravovat deváťáka na přijímačky,“ potvrdila serveru Lidovky.cz učitelka základní školy Markéta Illová.