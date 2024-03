Poslanci chtějí narovnat zmatek, kdy musí být o svátcích obchody zavřené

„Málokdo si je schopen pamatovat pouze vybrané svátky, v každodenní realitě tak většina spotřebitelů opakovaně zjišťuje, zda si v daný den smí, nebo naopak nesmí nakoupit v provozovně maloobchodu,“ napsali do zdůvodnění svého návrhu na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě.

Zákon zakazuje prodejnám nad 200 metrů čtverečních prodávat na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít obchody otevřeno do 12:00.

Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se ale naopak týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.

Předkladatelé návrhu argumentují, že úprava zasahuje do práva na podnikání, do svobody podnikání, a klade na podnikatele další omezení, jež není nezbytné, a to v situaci, kdy jsou podnikatelé stiženi již tak neúměrným množstvím povinností. „Stát nemá zaměstnavateli přikazovat, zda smí ve sváteční dny otevřít svou provozovnu či nikoli,“ uvedli ve zdůvodnění svého návrhu na zrušení celého zákona poslanci Staněk a Bureš.

Staněk ale také připustil, že když výsledkem veřejné debaty bude, že obchody budou uzavřeny o všech svátcích, bude to pokládat za úspěch, protože půjde o řešení současného stavu.

Omezení prodejní doby v roce v roce 2016 prosadili společně sociální demokraté, komunisti, lidovci i část poslanců bývalého hnutí Úsvit. Naopak poslanci ANO, ODS, TOP 09 i někteří nezařazení hlasovali proti. Proti přijetí zákona hlasovali tehdy i nynější předseda SPD Tomio Okamura, který tehdy vedl Úsvit přímé demokracie.

Ministr Jurečka by nic neměnil, Síkelovi by nevadilo zavřeno v neděli

Návrh nyní posoudí vláda. „Pokud jde o otázku zákazu prodeje o některých vybraných státních svátcích, trošku jsem i pamětníkem té debaty v minulých volebních obdobích. Nechal bych ten status quo a nepouštěl se do nějakých změn,“ řekl šéf lidovců, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Já myslím, že když se podíváme na celou řadu velmi vyspělých ekonomik, tak tam je kulturní zvyklostí, že o státních svátcích velká prodejní centra nemají otevřeno a že je logické, aby lidé měli svůj osobní rodinný čas. Zůstává otevřena nějaká základní infrastruktura, čerpací stanice, malé obchody, lékárny atd. Ale pamatuji si tu debatu velmi dobře z minulých období, takže bych se nerad pouštěl do otvírání této otázky,“ uvedl Jurečka.

Ministr průmyslu a obchodu za hnutí STAN Jozef Síkela si umí představit řešení, že obchody budou zavřené nejen o některých svátcích.

„Já jsem se do České republiky vrátil ze země, kde jsem byl zvyklý na to, že v sobotu večer se všechno zavírá, a pokud si někdo něco potřebuje koupit v neděli, tak musí jet buď na letiště, nebo na nádraží, kde pro cestující, ať se jedná o potraviny nebo drogistické zboží, prodej umožněn je. Pojďme se na to podívat trošku z makroekonomického hlediska, pohrajme si trošku s čísly, ale já jsem určitě člověk, který obchody v neděli otevřené nepotřebuje, ale spíš proto, že jsem na to zvyklý,“ uvedl Síkela, který byl členem představenstva rakouské společnosti Erste Group Bank AG.