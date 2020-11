Zavřeno v neděli? Odborníci jsou skeptičtí, v sobotu se obavy ze strkanic mezi regály nenaplnily

Praha Jde o první neděli, kdy podle nového vládního opatření proti šíření koronaviru platí zákaz maloobchodního prodeje. Opatření vnímají negativně někteří odborníci, například epidemiolog Rastislav Maďara či profesor Jaroslav Flegr. Dle vyjádření řetězců se návštěvnost v sobotu zvýšila lehce.

„Z mého pohledu je nutné zabránit koncentraci lidí všude, kde by mohla nastat, a to i z důvodu časového omezení. U nákupu potravin a dalších nezbytných potřeb tím dojde k akumulaci nakupujících ve zkráceném víkendovém časovém období, tedy v sobotu,“ uvedl pro server Lidovky.cz epidemiolog Rastislav Maďar. Prý se to dá říct i opačně. Čím delší jsou otevírací hodiny, tím víc maji nakupující možnost se rozptýlit a vyhnout se špičce, kdy tam bývá nejvíce lidí.



„Osobně tedy nedělní omezení od začátku pozitivně nevnímám. A i reálný život nám skutečně už ukázal, že v sobotu se v některých prodejnách potkávaly davy a počet nakupujících se v tento den zvýšil o desítky procent,“ dodal Maďar. Své pochybnosti o účinnosti tohoto konkrétního opatření vyjádřil i profesor Jaroslav Flegr.



„Jak se liší riziko, že v obchodě dojde k nákaze, když přijdou všichni v sobotu a když jich padesát přijde v sobotu a padesát v neděli?“ kladl již v sobotu na svém facebookovém účtě otázku. Evoluční biolog si zároveň i odpovídá: obě možnosti se prý liší v tom, kolik různých dvojic se v obchodě či před obchodem potká. „V prvním případě to je 100 × 99 = 9900 dvojic. Ve druhém to je 2 × (50 × 49) = 4900 dvojic,“ uvádí profesor Flegr.

Návštěvnost vyšší byla

„Vyšší návštěvnost především v průběhu soboty jsme očekávali, předpokládáme, že podobná situace se bude opakovat i v pondělí. Před nedělním uzavřením prodejen se zvětšily také objemy jednotlivých nákupů, na což jsme však byli připraveni. Zásobování prodejen i nadále probíhá bez komplikací a k dispozici je tak dostatek potravin pro všechny,“ uvedla pro server Lidovky.cz Iveta Barabášová, tisková mluvčí obchodního řetězce Lidl.

„Čísla z posledního týdne ukazují, že zákazníci nakupují průběžně. Obecně chodí nakupovat v nižší frekvenci a nakupují ve větším objemu. Sobota potvrdila tento trend, pouze došlo k nárůstu počtu zákazníků o 5-10 procent,“ uvedl pro server Lidovky.cz Tomáš Kubík, tiskový mluvčí řetězce Penny. Zásobování prý probíhalo standardně a veškerého zboží byl dostatek.



„Shlukování většího počtu lidí ve vnitřních prostorech je samozřejmě z epidemiologického hlediska nežádoucí, chápeme ale potřebu lidí jít si nakoupit. Takže doporučujeme, aby si lidé nákupy v týdnu rozložili tak, aby je nenechávali až na sobotu a ideálně jeli na nákup jen 1x týdně a využívali také zásilkové služby, které fungují i v neděli a ve svátky,“ uvedla pro server Lidovky.cz Dana Šalamunová, tisková mluvčí hygienické stanice Středočeského kraje.



Při nákupu by lidé měli dle Šalamunové být ohleduplní, mít roušky, rozestupy, vydezinfikovat si při příchodu do obchodu ruce nebo využít jednorázové rukavice či mikrotenové sáčky a ideálně se neshlukovat například u pečiva a počkat, až si člověk před nimi nakoupí a pak teprve si jít vybrat.