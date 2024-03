Léky na tlak nebo cukrovku vydáme i bez receptu, navrhují lékárníci. Uleví to přetíženým pohotovostem

Výlet málem dopadl tragicky, vzpomíná na lyžování v Krkonoších třiačtyřicetiletá Iveta Malá. Jejímu synovi se totiž zhoršilo astma a nemohl se nadechnout. Inhalátor, který by mu ulevil, ale nechal doma. „Běžela jsem proto do lékárny, jestli by nám rychle nevydali nový, ale neuspěla jsem. Bez receptu to prý nejde,“ popisuje. Doktorka, jež mohla vystavit nový recept, ale nebyla dostupná. „Nedalo se jí absolutně dovolat,“ říká matka. Rodina proto musela kluka naložit do auta a dopravit ho na pohotovost. Teprve tam mu pomohli.

Do budoucna už by se takové případy dít nemusely. Lékárníci totiž přicházejí s návrhem, podle kterého by mohli část léků vázaných na předpis vydávat v nouzovém režimu i bez receptu.