Zeman pověřil šéfa ODS Fialu vyjednáváním o nové vládě

„Vážený pane předsedo, na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Vás pověřuji, abyste vedl se zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně jednání, jejichž cílem je ustavení nové vlády,“ citoval Hrad Zemana na webových stránkách.

„Očekávám, že mě budete informovat o výsledcích Vašeho vyjednávání, abych se mohl rozhodnout o svém dalším ústavním postupu,“ dodal.

Úřadování plnou mocí

Zeman v úterý už jednou zaúřadoval. Udělil plnou moc k podpisu mezinárodní smlouvy, uvedl tiskový mluvčí Jiří Ovčáček. Pomocí plné moci by Zeman mohl vykonávat i další úkony. Senátoři se podle zprávy od lékařského konzilia shodli na tom, že je prezident částečně schopný vykonávat své pravomoci.



„Prezident republiky Miloš Zeman udělil v úterý dne 9. listopadu 2021 plnou moc panu Jaroslavu Sirovi, mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci České republiky ve Státu Katar, k podpisu s výhradou ratifikace Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. Plná moc podléhá spolupodpisu předsedou vlády,“ informoval o předání plné moci jeho mluvčí Jiří Ovčáček.



O prezidentově zdravotnímu stavu a jeho schopnosti vykonávat úřad se vede dlouhá a rozporuplná debata. V úterý však senátoři z komise pro Ústavu podpořili odložení aktivace článku 66 Ústavy, která by dočasně prezidenta Miloše Zemana zbavila pravomoci. Senátoři chtějí vyčkat na zprávy od jeho lékařského konzilia. Zeman totiž podle zprávy lékařů není schopen naplno vykonávat své pravomoci, což podle názoru senátní komise znamená, že částečně je schopen je vykonávat. Politici využití článku 66 Ústavy začali zvažovat, když byl Zeman 10. října převezen do Ústřední vojenské nemocnice.



„Prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem,“ řekl v pátek člen prezidentova lékařského konzilia Tomáš Zima.



Předseda Senátu Miloš Vystrčil řekl, že vyjádření konzilia znamená, že Zeman je některé pracovní povinnosti schopen vykonávat, to znamená minimálně ty nejdůležitější.



Zeman je stále hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici, kam ho 10. října ze zámku v Lánech převezla sanitka. O necelé dva týdny později, 22. října, pak mluvčí nemocnice Zinke sdělila, že díky komplexní léčbě specialistů ÚVN došlo k mírnému zlepšení jeho zdravotního stavu.

Ve čtvrtek byl přemístěn z jednotky intenzivní péče na běžné lůžko na rehabilitační oddělení. Ten samý den zadal své kanceláři připravit návrhy na přijetí demise vlády a ustavení nové. V pátek se pak spojil s premiérem Andrejem Babišem, v sobotu jednal jednat prostřednictvím videokonference s předsedou ODS Petrem Fialou.

Demisi plánuje premiér Babiš předat prezidentovi písemně po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Termín a místo předání demise nemá s prezidentem domluvené, upozornil předseda vlády. S prezidentem by se prý chtěl setkat osobně, to ale komplikuje zákaz návštěv v Ústřední vojenské nemocnici.

Ta ve středu kvůli zhoršující se epidemické situaci omezila návštěvy na akutních lůžkách, mezi které patří právě i ta na rehabilitačním oddělení. Ty tak mohou probíhat jen v odůvodnitelných případech. „Pravidla jsou závazná pro návštěvy každého pacienta,“ napsala na dotaz iDNES.cz. V pátek ve vysílání Radiožurnálu kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář řekl, že přístup za prezidentem má pouze on, jeho žena Ivana a dcera Kateřina.

Podle politologa Lukáše Valeše může i prezident využít písemnou formu k pověření sestavení vlády. „Stejně musí vyhotovit písemný akt. Minimálně při jmenování premiérem, kdy Fiala dostane od prezidenta podepsaný dekret. To, že jsme si zvykli, že to prezident předává osobně je jenom rituál. Jde tam, ale opravdu o to, aby pověření mělo i právní hodnotu. Ta vzniká teprve v okamžiku písemného pověření. Dokážu si představit, že kancléř přiveze panu Fialovi jmenování k sestavení vlády,“ vysvětlil politolog.

Zeman v pátek uvedl, že novou vládu jmenuje na zámku v Lánech, nikoli na Pražském hradě. Je však otázkou, kdy bude Zeman z nemocnice propuštěn. Podle Tomáše Zimy, který je součástí lékařského konzilia, bude navzdory nejnovějšímu vývoji totiž hospitalizován ještě týdny až měsíce. „Není to angína,“ vysvětlil v rozhovoru pro Deník N.