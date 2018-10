Tahle země není pro ženy? Do Senátu se dostaly jen dvě, nejméně v historii

PRAHA V letošních volbách do Senátu byly zvoleny pouze dvě ženy, což je nejméně za celou dobu od jeho vzniku. Oproti předcházejícímu volebnímu období tak v horní komoře zasedne jen 13 žen, mezi nimi nově někdejší poslankyně Jitka Chalánková a starostka obce Koněšín Hana Žáková.

„Do jisté míry je to obraz celé české politiky. V těchto konkrétních volbách je to navíc umocněno tím, že dvoukolový systém funguje tak, že se nevybírají konsensuální kandidáti. Dvoukolová volba funguje tak, že ve druhém kole se dost často vybírají kandidáti angažované menšiny, což v tomto případě byla ODS a ta je víc mužskou stranou,” okomentoval výsledky voleb pro server Lidovky.cz Daniel Prokop ze společnosti MEDIAN.



Angažovanou menšinou rozumí Prokop stranu, která je často proti vládě. „Kdyby se hlavní opozice koncentrovala kolem liberálnějších stran, tak by zastoupení žen bylo větší,” poznamenal.

„Pokud strana nestaví ženy, což třeba ODS moc nečinila, tak to vede k tomu, že propadnou. Dost často přitom ženy mají větší šanci, protože jsou to konsenzuálnější kandidátky,” řekl Prokop.

Ve volebním štábu ODS panovala dobrá nálada.



Ve druhém kole porazila muže pouze Hana Žáková (za STAN), která nad Miroslavem Michálkem (za ANO) vyhrála o více než devět tisíc hlasů. Jediný boj dvou žen se odehrál v případě Jitky Chalánkové, která zvítězila nad kandidátkou ČSSD Boženou Sekaninovou.

Celkově je zastoupení žen ve vrcholové politice velmi nízké. V Senátu po tomto víkendu zasedne 16,05 % žen, v Poslanecké sněmovně je to 22 %.

Nezávislé kandidátky

Podle Veroniky Šprincové, ředitelky neziskové organizace Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích, je pro ženy možná mnohdy jednodušší, když ženy kandidují jako nezávislé. „Nemusí se totiž prokousávat stranickou nominací, která je mnohdy tuhá. Samozřejmě je navíc asi t잚í prosadit se v rámci strany, než do toho jít se svým jménem a se svými zkušenostmi,” řekla pro server Lidovky.cz.

Nová senátorka za Prostějovsko Jitka Chalánková.

Přesně tato situace nastala v případě Jitky Chalánkové, která nebyla schválena výkonným výborem jako kandidátka za TOP 09, ale do Senátu se nakonec probojovala jako nezávislá. „Vzhledem k tomu, že v rámci strany neuspěla, rozhodla se ze strany vystoupit a nakonec kandidovala sama a já jí přeju úspěch. Ve chvíli, kdy Jitka Chalánková vedla kandidátku v krajských volbách, neměla žádný oslnivý výsledek, takže si myslím, že ji možná pomohlo, že se mohla distancovat a tvářit jako zcela nezávislá,” okomentovala 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Vedle podpory strany vnímá Šprincová stejně jako Prokop většinový systém jako jeden z důvodů menšinového zastoupení žen v Senátu. „Je pravda, že většinový systém, který je u voleb do Senátu, je pro ženy méně výhodný než ten poměrný. Zatím se to ukázalo nejvíc v historii. V každém obvodu strana nominuje jen jednoho člověka. Občas jsou obvody, kde když více stran nominuje ženy, tak i ty ostatní mají odvahu proti nim postavit ženu. Zpravidla ale strany sahají po mužských osobnostech,” upozornila Šprincová.

Ženy strany nasazují také v případě, kdy se nachází v krizi. „Platí pravidlo, že když je strana v krizi, vysílá do boje ženy. Buď neobstojí, tak se řekne - no ženy, nebo obstojí a bude to dobře,” poznamenala Šprincová. Tato situace podle ní nastala letos v případě ČSSD, kde byl výsledek voleb dost nejistý.

ČSSD ve volbách propadla.

Podle Šprincové není žádný důvod, aby ženy nebyly v politice zastoupeny ze 40-60 %. „Myslím, že se je to otázka spravedlnosti a demokracie, protože v populaci máme polovinu žen a polovinu mužů. Ženy tvoří většinu vysokoškolaček,” řekla.



Ženy podle ní mají blíže k některým tématům nebo je přinejmenším vidí. „Například se k místům ve školkách pro dvouleté děti vyjadřovali kriticky zpravidla muži, čímž nechci říct, že nejsou muži, které by toto téma nepálilo, ale myslím si, že to stále pořád ještě spíše ženy, které toto téma řeší, na které to dopadá negativně, kdy místa ve školkách nejsou,” doplnila Šprincová.

Kvóty v politice

Výsledkem voleb, co do počtu zvolených žen, není nadšená místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (s podporou KDU-ČSL a Zelených). „Není to dobrá zpráva a myslím, že to souvisí s celkovým problémem v České republice, že ženy chybí ve vysokých funkcích a chybí na kandidátkách. Ta čísla pro republiku nejsou pozitivní, ale nemyslím si, že by to tady někomu dělalo vrásky na čele,” řekla pro server Lidovky.cz Horská. Ta se domnívá, že by politice prospěly i kvóty.

Daniel Herman ve druhém kole voleb neuspěl. Ve volebním štábu byla i místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

„Nebojím se ani kvót, protože si myslím, že je to pomyslný odrazový můstek. Dělají to severské země, dělá to západní Evropa, nikdo se za to nestydí. U nás je z toho maximálně sranda. Ženy se bojí, že budou napadány, že by chtěly nějakou protekci, tak se bijí na prsa, že pomoc nechtějí. Já si myslím, že je to špatně,” uvedla Horská. Zároveň ale upozornila, že pokud by systém kvót již nebyl třeba, je možný jej kdykoli zrušit.

Kvóty naopak odmítá předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). „Výsledky voleb samozřejmě plně respektuji, je to rozhodnutí voličů. Co se týče žen, jistě by Senátu slušelo, kdyby v něm bylo více žen. Je dobře, když orgány odráží složení společnosti ve větší míře, ale nejsem zastáncem nějakých povinných kvót. Možná, že je to tím, že je do senátních voleb bývá navrženo mnohem méně žen a to je dlouhodobý problém naší společnosti. Není to tím, že by soutěž politických stran nefungovala,” řekl pro server Lidovky.cz Štěch.

Milan Štěch

Ten se také domnívá, že v případě menšího zastoupení žen v Poslanecké sněmovně i Senátu je logické, že výběr do jejich vedení proto také užší. Současná realita je taková, že funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny momentálně nezastává jediná žena, v případě Senátu je jedinou místopředsedkyní pouze zmíněná Horská. „Klub vybírá vždy toho, o kom se domnívá, že ho bude nejlépe reprezentovat jak postoji, tak i tím, jak bude působit na veřejnosti,” podotkl Štěch.



Ačkoliv je procento zastoupení žen v Poslanecké sněmovně i Senátu dlouhodobě malé, zájem o politiku je přitom u mužů i žen je podle Prokopa vyrovnaný. „Řekl bych, že u mužů je víc polarizovaný. Je tam víc lidí, kteří se o politiku zajímají i víc lidí, kteří se o ni nezajímají vůbec. Ženy víc volí ANO jako neutrálnější stranu, muži víc volí SPD, ODS, KSČM, strany které jsou v tom spektru vyhraněnější,” doplnil Prokop.