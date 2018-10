Babišově vládě se bude žít velmi těžko. A ODS stále musí překonávat stíny minulosti, glosuje volby expert

PRAHA Pražští voliči v senátních volbách pomyslně šťouchli do prezidenta Miloše Zemana, ODS může pomýšlet na pozici ústředního rivala ODS a kabinet Andreje Babiše nečeká snadné vládnutí. Takovým pohledem nazírá sociolog Jan Herzmann na výsledky klání o horní komoru parlamentu. V rozhovoru pro Lidovky.cz navíc poznamenal, že by stálo za úvahu změnit způsob hlasování.

Lidovky.cz: Jaká je pro vás hlavní politická zpráva letošních senátních voleb?

Pro mě je hlavní politickou zprávou, že se vyprofiloval pravděpodobný hlavní budoucí vyzyvatel hnutí ANO, což je jednoznačně ODS. Ale tento politický úspěch bude muset přeměnit ve voličskou podporu. Musím upozornit, že ačkoliv má tolik nových senátorů, pro příští sněmovní volby to znamená poměrně málo. Teď přišla velmi malá část těch, kteří se zúčastní sněmovních voleb. Takže je to příležitost a z politického hlediska možná závazek, ale ze sociologického hlediska to rozhodně zdaleka není ukončená záležitost.

Lidovky.cz: Takže když se bude ODS nadcházející týdny, měsíce a roky chovat efektivně, můžeme ve sněmovních volbách 2021 čekat její vyrovnaný souboj s ANO?

V tuto chvíli bych to nedokázal takto jasně vyslovit. ODS dostala jakousi nominaci, aby to udělala. Ale moc záleží na ní, jestli se této příležitosti chopí a dokáže ji přetvořit ve skutečný volební výsledek. Zdaleka to není jasné, protože část populace, která přišla zejména ke druhému kolu senátních voleb, je poměrně malá a ve sněmovních volbách 2021 přijde možná čtyřikrát tolik lidí.

Lidovky.cz: Co by tedy ODS měla do budoucna dělat, aby mohla pomýšlet na rovnocenný volební zápas s Babišovým hnutím?

To je těžká otázka. Jedním z jejich úkolů je stále překonávat stíny minulosti, které nad ní visí. Druhá věc je vyprofilovat jasnou politiku ve dvou směrech. Prvním je sociální oblast, kde musí přesvědčit, že není stranou pro bohaté individualisty. Druhou oblastí jsou pravděpodobně vztahy s EU. ODS musí přesvědčit, že je eurokritická, ale nikoliv antievropská. Přece jen v jejím stávajícím elektorátu je výrazných odpůrců EU málo a v elektorátu, který by měla získat nově, je jich ještě méně.

Lidovky.cz: Otočme list. Když se podíváte na aktuální složení Senátu, v němž mají nejsilnější kluby STAN, ODS a lidovci, jak se bude žít další dva roky vládě Andreje Babiše?

Velmi těžko. Pro vládu je to špatná zpráva a jisté varování. Vládní koalice bude muset velice pečlivě připravovat návrhy zákonů tak, aby prošly jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Bude to tanec mezi vejci.

Lidovky.cz: Očekáváte tedy od Babišova kabinetu, že oslabí jeho tah na branku?

To si nemyslím. Ale vláda bude muset hodně uvažovat, než nějaká opatření, ať už zákonná nebo jiná, navrhne, aby se setkávala s co nejmenším odporem. Možná bude muset hledat případ od případu různé podporující aliance, bude to opravdu těžká úloha. Ale nemyslím si, že to pro Andreje Babiše a jeho vládu znamená zásadní znemožnění vládnutí. Nepodceňoval bych Andreje Babiše, on je schopen hledat řešení složitých situací.

‚Neřekl bych, že voliči zúčtovali s Babišem‘

Lidovky.cz: Z kandidátů vládních a provládních stran uspěli v senátních volbách pouze dva. Znamená to, že voliči zúčtovali s Babišovou vládou?

To bych rozhodně neřekl, už kvůli nízké volební účasti. Ze sociologického hlediska bych to tedy nepřeceňoval. Typický volič Andreje Babiše u těchto voleb pravděpodobně spíše nebyl. Čeká na volby, které jsou pro něj významnější. Musíme si uvědomit, že celá plejáda voličů podceňuje senátní volby a nejsou to jen příznivci hnutí ANO.

Lidovky.cz: Ve volbách bodovali tří nejvýraznější z poražených prezidentských kandidátů, tedy Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Byl jejich úspěch nevyhnutelný?

Byl pravděpodobný. Ukázalo se, že Praha skutečně nefandí Miloši Zemanovi. Svým způsobem to byla, odplata je možná moc silné slovo, ale byl to vzkaz Miloši Zemanovi, že v Praze ho zvlášť nemilují.

Lidovky.cz: Co od jejich působení v horní komoře parlamentu čekáte?

V tuto chvíli se to dá těžko říct, protože z těchto tří pánů je jasný politický profil zřejmý jen u Pavla Fischera. U pánů Drahoše a Hilšera to tak jasné není. Spíš bych počkal, co budou v Senátu prosazovat. Koneckonců alespoň já v tuto chvíli nevím, pro které senátorské kluby se rozhodnou.

Lidovky.cz: Podívejme se na volební účast druhého kola, která těsně překonala 16 procent a je druhou nejnižší účastí v historii senátních voleb. Není na místě uvažovat o tom, aby se do Senátu volilo jiným způsobem?

Rozhodně je. Pravděpodobně s nějakým delším časovým horizontem je na místě uvažovat pro Senát o jiném modelu, protože je to skutečně nedůstojná účast. Nejsem přesvědčený, že argumenty typu, že australský model je pro českého voliče příliš složitý, jsou platné.

Lidovky.cz: Můžete přiblížit, v čem spočívá australský model?

Je to jednokolový model, který kombinuje pozitivní a negativní volbu. A minimálně těchto 16 procent voličů, kteří přišli k druhému kolu, by australský model zvládlo. Možná by ho nezvládli všichni oprávnění voliči, ale obecně bych voliče opravdu nepodceňoval.