ŽIVĚ: Předsedou STAN se stal Rakušan, končící lídr Gazdík mu symbolicky předal skutečný stan

Vít Rakušan Datum a místo narození: 16. června 1978, Kolín. Vzdělání: vystudoval historii a germanistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a školský management na Univerzitě Karlově v Praze. Současné funkce: poslanec (od 2017), zastupitel Středočeského kraje (od 2012), starosta Kolína (od 2010), předseda hnutí STAN (od 2019; prvním místopředsedou hnutí byl v letech 2016-2019). Praxe: po škole začal podnikat a vyučoval němčinu na kutnohorském gymnáziu; v roce 2010 byl jako nestraník na kandidátce Změna pro Kolín zvolen do městského zastupitelstva a následně i starostou Kolína; v letech 2016 až 2017 byl prvním náměstkem hejtmanky Středočeského kraje. Členství v politických stranách: STAN (od 2015). Rodina: ženatý, má dceru a syna Ostatní: Jeho otcem je bývalý senátor z let 2002-2008 za ČSSD Jan Rakušan.

Rakušanem vedená středočeská kandidátka hnutí STAN ve volbách do krajských zastupitelstev získala druhý nejvyšší počet mandátů v krajském zastupitelstvu (15, vítězné hnutí ANO 16). V loňských komunálních volbách v Kolíně získala jím vedená kandidátka Změna pro Kolín 63 procenta hlasů, což znamenalo 21 z 27 křesel v městském zastupitelstvu.

V rozhovoru pro deník Právo 6. dubna řekl, že když bude zvolen předsedou STAN, "téměř jistě přestane být do několika měsíců starostou Kolína".

do několika měsíců starostou Kolína". Deníku Právo také řekl, že STAN se musí víc programově profilovat jako celostátní politická síla, která bude jasně říkat: my jsme připraveni převzít i vládní odpovědnost.

Na otázku o případném spojení s TOP 09, se kterou STAN řadu let úzce spolupracovalo, Rakušan řekl, že bude předsedou samostatného autentického hnutí STAN, což je subjekt, který má budoucnost a potenciál. "Až krajské volby v roce 2020 jasně ukážou, kdo může být eventuálně nositelem případné integrace menších stran," dodal s tím, že hnutí je vstřícné k nejrůznějším formám spolupráce.