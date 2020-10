Život podle Prymuly. Přehledný průvodce omezeními, která platí od pondělí

PRAHA Na dva týdny se z České republiky stane Půlnoční království, kde se zapovídá zpěv. Společně s dalšími epidemiologicky rizikovými aktivitami se dostal na černou listinu v mimořádných opatřeních, která začnou platit o půlnoci z neděle na pondělí.

Nové restrikce plošného rázu umožní obnovený nouzový stav, včera ho schválila vláda. Režim nebude tak tvrdý jako na jaře a je jasně ohraničen čtrnáctidenní platností. Soubor nařízení razantně omezuje společenské styky, díky tomu se má podařit zkrotit epidemii tak, aby reprodukční číslo kleslo pod jedničku. Neboli aby nákaza nesílila a udržela se rozložená v čase. Zbavit se jí nedá, dokud na svět nepřijde vakcína.



„Máme 976 hospitalizovaných, což je poměrně prudký nárůst od situace, která tady byla před třemi týdny, v podstatě jsme se dostali na desetinásobek. Pokud nebudeme nic dělat, dostaneme se na počty mnoha desítek tisíc pozitivních a bohužel i řady stovek zemřelých,“ uvedl včera ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Oproti létu se covid nedá ukočírovat v jasně ohraničených klastrech, šíří se komunitně a řada nakažených nemá tušení, kde se infikovala.

Obecně bude od pondělí platit, že venku se smí shlukovat maximálně dvacet osob, uvnitř deset. Platí to pro hromadné akce – ve stejný čas na jednom místě se setká víceméně neměnná skupina. Jde o oslavy, konference či přednášky. Limit se netýká pracovišť, církevní obřady mají vlastní škatulku, maximum lidí je tu stovka. Sportovní klání budou bez diváků.

Výjimku mají kina a divadla, kam smí až 500 lidí, ale nikoli muzikál a opera, ty jsou zakázané: kapénky při zpěvu nabírají rychlost. Proto se také dva týdny nebude zpívat ani v hudebních výchovách, ve sborech, na koncertech.



V oranžových a červených regionech přejdou střední školy na distanční výuku, základní školy a nižší třídy gymnázií oželí zmíněný zpěv a částečně také tělocvik.

„V žádném případě nechceme omezovat život lidí této země nad nezbytnou míru. Je jasné, že opatření udělat musíme, protože naše parametry jsou teď bohužel opravdu jedny z nejhorších na světě a křivka příliš optimismu bez opatření nevzbuzuje,“ dodal Prymula.

Vláda se po poradě s odborníky a na základě příkladů ze zahraničí rozhodla použít scénář relativně silné restrikce s krátkým trváním. Podle Prymuly je to i ekonomicky nejméně bolavá cesta, byť kulturní a sportovní obec ztráty utrpí. O kompenzacích kabinet zatím nejednal, ale debata se povede.

Po dvou týdnech přestanou restrikce platit a podle vývoje nákazy se rozhodne, co dál. Úplná volnost nenastane, to nebude, dokud na trh nepřijde vakcína, nicméně restrikce dle Prymuly zmírní do udržovacího režimu. Jeho slova se naplní jen tehdy, když křivka opadne. Což se nestane, jestli se omezení budou obcházet.

„Bez vás všech to nejsme schopni udělat. Pokud se budeme stýkat mimo oficiální prostory, nezamezíme přenosu viru. Ztratili jsme zábrany, oslavovali, že se virus nevrátí. Nemá smysl se obviňovat, čí je to vina. My všichni musíme udělat nápravu, musíme dodržovat opatření. Jestliže se budeme scházet doma, křivka neklesne a budeme muset vyhlašovat opatření ještě přísnější a to snad nikdo nechce,“ řekl ministr.

Měsíční nouze

Vláda schválila nouzový stav na měsíc, podle Prymuly to má být dostatečná doba na to, aby se druhá vlna dostala pod kontrolu. Aktuálně už dopadá do chodu některých nemocnic, přibývá nakažených zdravotníků, někde museli zavřít celá oddělení. Nouzový stav mimo jiné dává vládě možnost, aby povolala na výpomoc mediky z lékařských fakult.

Vedle personálu ubývá i volných lůžek, ta covidová jsou mnohdy již zaplněná a musejí se uvolňovat kapacity vyčleněné pro jiné diagnózy. „Covid nás limituje v tom, že nebudeme moci poskytovat veškerou péči tak, jak bychom chtěli, a bude docházet k odkládání péče,“ dodal Prymula.

Ještě předtím, než ministři nouzový stav číslo dva schválili, vysvětlovala vláda své důvody ve sněmovně. Většina opozice, třeba ODS a TOP 09, má za to, že návrat plošných opatření je důkazem neschopnosti vlády. SPD nevěří oficiálním číslům a myslí si, že se do statistik zemřelých započítávají i lidé, jejichž život zhatila jiná příčina.

Lidovci žádají, aby stát mnohem víc využíval české výrobce a vynálezce, nejen překupníky, kteří si pořídili pobočku s tuzemským domicilem. Požadavek k dořešení, a to chce i koaliční ČSSD, je otázka ošetřovného. Vyplácí se devět dní, ale karanténa trvá aspoň deset dní, a zavře-li třída, protože se objevil nakažený žák nebo učitel, může to být ještě déle.

Magické reprodukční číslo

Zavedená omezení se ani ve výhledu nemají zatínat moc hluboko do ekonomiky, vysílené už z karanténního jara a chudšího léta. Odborníci kolem ministerstva zdravotnictví věří, že nynější čtrnáctidenní bariéra dostane reprodukční číslo z hodnoty 1,24 na 0,9 nebo 0,8. Už stávající opatření vedla k jeho poklesu z 1,6, ale na zastavení šíření covidu nestačila.

Nic moc dalšího už ministerstvo zdravotnictví v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví dělat nemohlo, Prymula sám říkal, že se opatření pohybovala na hraně. Podle některých za ní, protože na nařízení o zavírání restaurací v deset večer už padly žaloby. Plošná omezení se dají provést jen v režimu krizového zákona za nouzového stavu, to vyjasnily jarní judikáty.