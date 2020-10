Z hospitalizovaných s covidem nemá 40 procent příznaky, řekl Prymula. Chybí pro ně lůžka následné péče

PRAHA Zhruba dvě pětiny lidí s covidem-19 v nemocnicích nemá skoro žádné klinické příznaky a jejich onemocnění je naprosto nezávažné. V nemocnicích jsou jen kvůli nedostatků lůžek následné péče. Při čtvrtečních sněmovních interpelacích to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) na dotaz Piráta Martina Jiránka. Obecně se o těchto lidech mluví jako o sociálních pacientech.

„My v tuto chvíli máme v nemocnicích 1028 covid pozitivních případů a z nich 42 procent má lehký průběh a není u nich potřeba jakékoliv specializované léčby, to znamená není tady potřeba ani kyslíku, ani ventilace,“ uvedl Prymula. Je to dáno podle něho tím, že zatímco lůžek následné péče je v Česku nedostatek, akutních lůžek je naopak poměrně přebytek.



V nemocnicích jsou lidé s covidem-19 například kvůli tomu, že nemohou zůstat v zařízeních sociální péče, vyplynulo z Prymulova vyjádření. V těchto zařízeních je totiž podle ministra složité vytvořit takové podmínky, aby nenakazili zdravé klienty.

V některých případech má podle Prymuly hospitalizace na začátku smysl, pacient je léčen. Posléze, kdy už by mohl být propuštěn, je ale stále pozitivní a virus vylučuje. Proto takového pacienta není možné do mateřského zařízení vrátit. „Probíhá vytipovávání různých zařízení jak v Praze, tak i v ostatních regionech, aby bylo možné umístit na přechodnou dobu tyto pacienty tam, a až následně je odvézt do domovů seniorů,“ dodal ministr.