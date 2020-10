Registrace v hospodách je nesmysl a nebude, prohlásil Babiš. Prymula obrátil: Je to jedno ze zvažovaných opatření

PRAHA Registrace lidí v hospodách kvůli snazšímu odhalovaní výskytu nemoci covid-19 je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nesmysl a nebude zavedena. Řekl to ve čtvrteční předvolební debatě České televize. O zapisování lidí v restauracích mluvil ve čtvrtek ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve sněmovně. Babiš tvrdí, že byl Prymulův výrok vytržen z kontextu.

Prymula po Babišově vyjádření sdělil na Twitteru, že povinná registrace lidí v hospodách je jedním ze zvažovaných opatření pro případ zhoršení situace.



„Pan Prymula je nový. Dneska mluvil o nějakém formuláři v hospodách. To je nesmysl. Žádný formulář nebude,“ řekl v ČT Babiš. „To bylo zase vytrženo z kontextu v rámci interpelací. On mluvil o tom, že to je v Německu, že to je ve Velké Británii. Samozřejmě u nás to nebude, protože to nedává smysl,“ dodal.

Prymula ale řekl ve sněmovně v reakci na interpelaci jednoho z poslanců, že plánuje zavést zapisování lidí v restauracích. „Plánujeme podobná opatření, která jste tady zmínil v tom slova smyslu, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší tak, jako to je třeba v Německu. Je to věc, která výrazně umožní potom trasování v případě právě zapojení chytré karantény,“ řekl ministr podle záznamu jednání na webu sněmovny.



Večer Prymula tvrdil, že nic takového neřekl. „Nikdo neřekl, že bude registrace v restauracích zavedena. Je to jen teoretické opatření, pravděpodobnost asi deset až 15 procent,“ napsal ministr na Twitteru.

Později však ministr doplnil, že toto opatření zvažuje. „Omlouvám se, že jsem se nepřesně vyjádřil. Povinná registrace v restauracích je jen jedno ze zvažovaných opatření, pokud se bude epidemiologická situace zhoršovat. Navíc, pokud bude dostatečný počet občanů používat (aplikaci) eRouška, tak je to úplně mimo hru,“ sdělil na Twitteru.



Prymula podle předsedy STAN Víta Rakušana hovořil o registracích jako o nástroji, který by bylo vhodné zavést i v tuzemsku. Rakušan poznamenal, že Babiš byl ve čtvrtek v Bruselu, a nikoli na interpelacích. „Tak tady prostě nelžete, že to nebylo vysloveno, řekl v ČT Rakušan Babišovi.



„Tady to vypadá, že pan Prymula s tím návrhem překvapil úplně všechny,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pozastavila se nad tím, že slyší vyvracení této informace už po několika hodinách.