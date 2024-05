Zákon o změně pohlaví je připravený, hlásí Blažek. Piráti chtějí „ze středověku“

„Paragrafované znění zákona je na ministerstvu spravedlnosti zpracováno již dva roky, nebyla však politická shoda, zda a kdy návrh zákona předložit na jednání vlády. Ústavní soud svým rozhodnutím dal jasný pokyn,“ komentoval na sociální síti X rozhodnutí soudu ministr Blažek.

Blažkův náměstek Karel Dvořák (STAN) rozhodnutí Ústavního soudu vítá. „Jde o důležité lidskoprávní rozhodnutí, které nás posouvá do 21. století a které vychází zejména ze závazné judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Ústavní soudci svým rozhodnutím potvrdili správnost nejen našeho dlouhodobého úsilí povinné sterilizace zrušit. Z tohoto důvodu již není možné tuto změnu nadále oddalovat. Starostové jsou připraveni změnu odpovídající požadavkům Ústavního soudu okamžitě podpořit. Důvody jsou vedle ústavnosti a souladu s lidskými právy jasné – respekt, empatie a prostě úcta k druhým lidem,“ řekl Dvořák.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se vláda nálezem Ústavního soudu bude řídit. „Respektujeme toto rozhodnutí a budeme postupovat tak, jak rozhodl Ústavní soud,“ řekl Fiala.

Lidovec Marian Jurečka se vyjádřil obdobně, že je třeba rozhodnutí soudu respektovat. Zmínil i to, že je třeba, aby byla nastavena věková hranice ohledně možnosti změny pohlaví a ohledně možného reverzního rozhodnutí.

„Mrzí mě, že tu podmínku musel zrušit soud,“ reagovala na rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení podmínky kastrací pro změnu pohlaví Johanna Nejedlová ze společnosti Konsent, která vede do voleb do europarlamentu Zelené.

Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková považuje rozhodnutí za skvělou zprávu. Věří, že vláda o nové úpravě rozhodne co nejdříve.

Spokojení jsou i Piráti, kteří se tuto změnu snažili před pár dny dostat na vládu. „Cítím obrovskou úlevu, že se Česká republika zbavila jednoho z nejhrubších středověkých zásahů do osobní integrity člověka: povinné sterilizace kvůli písmenku v občance. Jásám se všemi trans osobami, které se konečně nebudou muset obávat, že je bude stát chtít proti jejich vůli mrzačit,“ uvedla pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

Šéf pirátské strany Ivan Bartoš označil dosavadní nutné sterilizace trans osob pro úřední změnu pohlaví za „zcela barbarskou a zpátečnickou praktiku“. S odkazem na to, že stát nemá zasahovat lidem do života víc, než je nutné. „Aby (stát) říkal, kdo smí a nesmí mít možnost reprodukce, je absolutně nepřijatelné. I Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že jde o porušovaní lidských práv. Proto jsem téma znovu otevřel na jednání vládních stran s tím, že musíme tuhle praktiku konečně zrušit a odeslat ji zpátky do středověku, kam patří,“ komentoval Bartoš.

Podle lidovecké poslankyně Marie Jílkové se úprava už neformálně probírá. „Nyní téma dostane novou dynamiku. Nález Ústavního soudu nám dává prostor přijít s takovým řešením, které bude ohleduplné a důstojné pro osoby, které chtějí projí tranzicí,“ míní Jílková. Doplnila, že věří v konstruktivní debatu „bez populismu a vytváření strachu“.

Jednotný přístup k novince ale ve Sněmovně panovat rozhodně nebude. Šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura rozhodnutí Ústavního soudu kritizoval. „Budou se chlapci deklarovat jako ženy, aby mohli chodit s dívkami po tělocviku do sprch? To je naprosté šílenství! Jde o nepřijatelný politický neomarxistický genderový revoluční aktivismus Ústavního soudu, který si uzurpuje zákonodárnou moc,“ prohlásil Okamura.

Ústavní soud v úterý v rozhodnutí uznal, že současná úprava může sledovat legitimní cíl, tedy zajištění právní jistoty a stability. „Podle Ústavního soudu jsou ovšem zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce v přímém rozporu se základním právem translidí na ochranu jejich tělesné integrity a osobní autonomie, především proto, že porušují jejich lidskou důstojnost,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy.

Soudci dali zákonodárcům rok na to, aby legislativu změnili. Čas mají do konce června 2025.