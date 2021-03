Žádná změna za ČSSD ve vládě na stole není, odmítl Hamáček spekulace o odvolání ministra Petříčka

PRAHA V případě ministrů ČSSD není aktuálně změna v obsazení vlády na stole, řekl v pondělí novinářům předseda sociálních demokratů Jan Hamáček (ČSSD). Výměnu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) prosazuje prezident Miloš Zeman, který bude v pondělí odpoledne jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Hamáček odmítl spekulovat, zda by mohl navrhnout odvolání Petříčka v okamžiku, kdy by ho v dubnu porazil při volbě nového šéfa ČSSD.

Zeman se před dvěma týdny vyslovil i pro odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). „Žádná změna za ČSSD ve vládě na stole není. Nevím, co má v plánu pan premiér, ale z jeho vyjádření dovozuji, že ani on změnu nechystá,“ řekl Hamáček na tiskové konferenci v pražském Lidovém domě. Dodal, že s Blatným se mu spolupracuje dobře.



Hamáček získal o víkendu od krajských organizací dvě nominace na šéfa strany, jeho vyzyvatel a současný místopředseda ČSSD Petříček jednu. Zbývajících sedm krajských konferencí se odehraje v tomto týdnu. Hamáček odmítl spekulovat, že by mohl navrhnout Petříčkovo odvolání po sjezdu. „Na to odpovím po sjezdu, pokud to bude relevantní. Počkejte si na tiskovou konferenci nově zvoleného vedení ČSSD,“ uvedl.

Na dobu po sjezdu, který se on-line formou uskuteční 9. a 10. dubna, se podle Hamáčka odsouvá i definitivní rozhodnutí o volební spolupráci se Zelenými. „Není to kvůli tomu, že bychom na to měli s Tomášem Petříčkem rozdílný názor,“ dodal. Oba spolupráci podporují, zahrnuje však i personální otázky. „Je proto smysluplné to ukončit až po sjezdu,“ vysvětlil.