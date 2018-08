Doprava do skal v Adršpachu pátý den po sobě zkolabovala. Kvůli náporu polských turistů

Adršpach (Náchodsko) Doprava do skalního města v Adršpachu na Náchodsku v neděli v 11:30 opět zkolabovala, a to pátý den po sobě. Kvůli náporu polských turistů musela policie uzavřít vjezd do Česka přes nedaleký hraniční přechod Zdoňov. Policie začala regulovat i příjezd do Adršpachu od Teplic nad Metují a auta začala odklánět na vzdálenější parkoviště. Pro ČTK to uvedl mluvčí policie Jan Čížkovský.

Nápor turistů v Adršpachu trvá od středy, kdy byl v Polsku státní svátek Nanebevzetí Panny Marie a Den polské armády. Mnoho Poláků si pak vzalo volno i na další dny. Stejná situace v Adršpachu byla kvůli masivnímu náporu turistů z Polska letos už v prvních třech dnech května. I na začátku května byly v Polsku svátky.



Adršpašské skály se sousedními Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou rozlohou 1803 hektarů největší národní přírodní rezervací v Česku.

O návštěvnosti Adršpašsko-teplických skal se letos na jaře zmínila i Asociace cestovních kanceláří. Podle ní budou muset některé české památky v budoucnu regulovat návštěvnost, neboť počty turistů dosahují rekordních hodnot a návštěvnost stále stoupá. Kromě skal šlo také o Český Krumlov či zámek Hluboká.