Dukova žaloba za hru, ve které Ježíš znásilňuje muslimku, nově míří i na Národní divadlo Brno

Brno Žaloba kardinála Dominika Duky kvůli kontroverzním hrám na brněnském festivalu nově míří nejen na Centrum experimentálního divadla (CED), ale i na Národní divadlo Brno. Duka ji podal po uvedení her režiséra Olivera Frljiče na přehlídce Divadelní svět.

V úterý to oznámil ředitel CED Miroslav Oščatka. Původně žaloba směřovala jen na CED, které však pouze poskytlo hrám prostor. Přehlídku jinak pořádalo Národní divadlo Brno.



Divadelní hra vyvolala vlnu nevole, jedním z důvodů je i scéna, ve které Ježíš znásilňuje muslimskou ženu.

Další kroky chce Oščatka koordinovat s ředitelem Národního divadla Brno Martinem Glaserem. „Sejdeme se, sladíme postup,“ uvedl ředitel CED. Glaser potvrdil, že jím vedená instituce už také čelí žalobě. Podle informací je pod ní kromě Duky jako druhý žalobce podepsaný ještě právník Ronald Němec, oba žádají omluvu za zásah do osobnostních práv jak od CED, tak od Národního divadla Brno.



Inscenace režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí vyvolaly v květnu vlnu negativních reakcí. Některým lidem vadila údajná obscénnost her a způsob zobrazování křesťanských symbolů, například zpodobnění Krista znásilňujícího muslimku. Příznivci hnutí Slušní lidé vstupem na jeviště na několik desítek minut zastavili hru Naše násilí a vaše násilí.



Podle Duky se obě hry hrubě dotkly jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod. „Rozhodl jsem se podat žalobu jako fyzická osoba. Jsem sice i statutární orgán České biskupské konference a reprezentuji katolickou církev navenek v ČR, ale předně miluji Krista jako člověk. Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání, a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv,“ sdělil kardinál v červenci serveru Lidovky.cz.



Žalobu bude řešit Městský soud v Brně. Jednání zatím podle veřejných databází nesvolal. Oščatka uvedl, že dosud neměl možnost se s obsahem žaloby seznámit. Už dříve vyjádřil naději, že soud rozhodne ve prospěch centra. Glaser před časem řekl, že je rád, že kardinál žalobu podal, protože tak může spor projednat nezávislý soud.



Policie brzy po uvedení obou her přijala 19 trestních oznámení směřujících hlavně na Národní divadlo Brno a jeho ředitele. Vyšetřovatelé všechny podněty odložili, trestný čin nezjistili. Policie se zabývala také protestem Slušných lidí, který předala do přestupkového řízení.