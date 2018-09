ZVĚŘINA: Feudálové a dítka. Nestrašme prvňáky pohledem na politiky

Když se budete, milé děti, lépe učit, nedopadnete tak jako já a nebudete sloužit jako pedagogická pomůcka, která má každému prvňákovi dokázat, že u nás škola není pro legraci. Tuhle větu měli říci dětem všichni hlavouni, prezidentem republiky počínaje a posledním starostou naparujícím se v malotřídce konče, když je „vítali“ poprvé ve škole.

Letos slavíme sto let republiky, a proto se konečně odpoutejme od polofeudálních zvyků, které mají za úkol předstírat, že do funkce zvolený spoluobčan je hlava pomazaná a jeho slova se mají vrýt všem nesmazatelně do paměti. Jak jsem již naznačil, pohlaváři mohou sloužit spíše jako strašidla, která prvňáky primárně vyděsí. Vůči učitelům je to podobně necitlivé; vrchnost (většinou též jako zřizovatel školy) zároveň „vítá“ dítka a zároveň kontroluje, zda je škola dostatečně vyzdobena a učitelský sbor patřičně nadšeně tleská proslovu, za který by žákovi deváté třídy každý z nich napařil pětku.



Že to není tak hrozné? Že je to milá tradice? Co má tahle tradice reprezentovat, je snad starosta či prezident ze své funkce nadán nějakými mimořádnými schopnostmi, kterými dokáže v několikaminutovém projevu osvítit všechny naslouchající? Nesmysl. Jestliže jsme se shodli na tom, že agitující politik do základní školy nepatří, nepatří do ní ani ten, který momentálně urval nějakou funkci.

Do jaké míry jsme takovou oficiózní formalitu dokázali přeměnit v parodii, ukazuje nejlépe včerejší návštěva prezidenta Zemana ve škole na Praze 6. Občanský protest rodičů v podobě červených trenýrek na klopě lze brát jako školení v kultivovaném nesouhlasu. Jenže když jedna maminka neudržela nervy na uzdě a vykřikla na hlavu státu: „Fuj, táhni!“ a následně ji napomenul prezidentův sluha Ovčáček, byl to pro děti de facto odstrašující případ chování, které do školy nepatří. Nebo snad nevychováváme děti k věcné debatě?