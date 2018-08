Provozovatel janovské dálnice se za pád mostu neomluvil, necítí za něj odpovědnost

JANOV Před novináři v sobotu odpoledne poprvé od úterního zřícení části viaduktu v Janově stanulo vedení společnosti, která dálnici A10 i s Morandiho mostem spravuje. Šéfové Autostrade per l’Italia uvedli, že firma na pomoc Janovu vyčlenila zhruba 500 milionů eur (skoro 13 miliard korun). Výkonný ředitel Giovanni Castellucci se za neštěstí, při němž zahynulo nejméně 42 lidí, neomluvil a chce počkat na závěry vyšetřování.

Autostrade je po pádu mostu hlavním terčem hněvu Italů a kritiky politiků. Hned několik členů vlády v posledních dnech prohlásilo, že správce dálnice za tragédii nese odpovědnost, protože nedodržel závazky ohledně údržby mostu. V pátek ministerstvo dopravy zahájilo proces s cílem odebrat firmě koncesi, Autostrade ale věří, že si vždy počínala korektně.



„Omluva a odpovědnost jsou věci, které jsou propojené. Omlouváte se, pokud se cítíte odpovědný,“ reagoval podle agentury Reuters Castellucci na výzvu, aby se za zřícení mostu omluvil. Dodal, že si počká, až odpovědnou stranu určí vyšetřovatelé.

Společnost zřídí po tragédii speciální fond

Autostrade oznámila, že zřídí fond pro pozůstalé obětí úterní tragédie. Na pomoc Janovu, který přerušením Morandiho mostu přišel o jednu z dopravních tepen, údajně vyčlenila na půl miliardy eur. Peníze budou podle Castellucciho k dispozici od pondělka a má se z nich financovat také stavba nového mostu. Castellucci řekl, že firma je odhodlána tento projekt vést a že by byla schopna jej zrealizovat za osm měsíců. Zbývající části Morandiho mostu starého 51 let by zdemolovala a konstrukci nahradila novou, ocelovou, napsala agentura AP.

Italská vláda v rámci kritiky Autostrade požadovala, aby kvůli události odstoupilo vedení firmy. Předseda Fabio Cerchiai na sobotní tiskové konferenci uvedl, že výkonný ředitel Castellucci ve své pozici zůstane.

Firma Autostrade per l’Italia patří do skupiny Atlantia působící na poli infrastruktury. Tu zase kontroluje italská rodina Benettonů. Autostrade v současné době spravuje na 3000 z celkových přibližně 6500 kilometrů italské dálniční sítě.