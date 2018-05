Frontman Katapultu Oldřich Říha oslaví sedmdesátku ‚v práci‘ - na jevišti

PRAHA Kytarista, zpěvák a skladatel Oldřich Říha oslaví své sedmdesáté narozeniny, které připadají na 18. května, koncertem v letním kině ve Slaném. Hudebník, který sám sebe označuje za ‚dělníka rokenrolu‘ záměrně v den svého jubilea odehraje jedno ze série vystoupení s názvem Šťastné narozeniny. Série je připomínkou 40 let od vydání debutové desky jeho skupiny Katapult. Říha to uvedl v rozhovoru pro ČTK.

„V tuto chvíli u příležitosti mého výročí se zkumuloval můj přístup k veškerým narozeninovým i jiným oslavám. Zkumulovala se taková skepse, že když člověk něco oslaví, tak se vždycky něco pokazí. Tak si raději místo oslav zahraju pěkný koncert a budu šťastný, že zase stojím na jevišti a mám dost síly,“ řekl Říha. „Hraju písničky, které si lidé zpívají, což je největší úspěch, který mě mohl potkat. Tak kde jinde bych měl slavit sedmdesátku, nejsem žádný penzista,“ dodal.



Přesně v den Říhova jubilea vyjde trojalbum Zlatá kolekce Katapult Essential, které kromě 48 největších hitů nabídne také nečekaný bonus v podobě zhudebněného Sonetu 66 Williama Shakespeara přeloženého Martinem Hilským. „Sonet 66 je tak brutální výpovědí o situaci v dnešním světě, že jsem nechtěl posluchače doslova ‚zabít‘, a dopsal jsem k němu vlastní text na refrén, aby byla nějaká naděje. K mému úžasu mi to Martin Hilský schválil,“ podotkl Říha, který v minulosti na albech Katapultu zhudebnil poezii Františka Gellnera nebo Françoise Villona.

Zlatá kolekce zaujme mimo jiné dělením dle nálady jednotlivých písní, které Říha rozřadil do kategorií Hard, Slowly a Fast. Skladby, jež vznikly mezi lety 1976 až 2018, umožňují ucelený pohled na celou kariéru Katapultu. „Slovo bilancovat neznám a není na to čas. Mám před sebou velké plány a velkou budoucnost. Stačí jen chtít. Nejradši bych si to všechno dal znovu pěkně od začátku. Se vším všudy, jak jsem to zažil,“ prohlásil Říha.

Turné Šťastné narozeniny na podzim vyvrcholí speciálními koncerty 9. listopadu v Ostravě v hale Tatran, 13. listopadu v brněnské hale Vodova a v pražském Foru Karlín, kam Katapult zavítá 15. listopadu.

Říha ze zakládající sestavy Katapultu zůstal sám. V roce 2007 zemřel ve věku 61 let bubeník Anatoli Kohout, který v kapele s přestávkami působil od jejího založení. Baskytarista Jiří Šindelář zemřel v lednu 2009 dva dny po svých šedesátých narozeninách. V té době v Katapultu bubnovala legenda českého bigbeatu Karel „Káša“ Jahn, který o měsíc později zemřel v nedožitých 60 letech. Mrtvý je i další bubeník Katapultu Milan Balcar. Novými Říhovými spoluhráči se stali o generaci mladší baskytarista Andy Budka a bubeník Ondřej Timpl. Zatím poslední album Kladivo na život vydal Katapult v roce 2016.