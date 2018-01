Hygienici varují: Praha je na počátku chřipkové epidemie

PRAHA Praha je od konce minulého týdne na začátku lokální chřipkové epidemie. Mezi dětmi do 14 let přibylo za týden nemocných skoro o polovinu, informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy v tiskové zprávě. O epidemii se hovoří tehdy, když se počet pacientů pohybuje mezi 1600 až 1800 nemocnými na 100.000 lidí. V celém Česku bylo nemocných asi 1450 na 100.000 obyvatel, v Praze kolem 1300.

„Největší nárůst počtu nemocných v uplynulém týdnu jsme v Praze zaznamenali u dětí do 14 let. Zde došlo k vzestupu nemocných o 47,2 procenta. U pěti dětí máme navíc zaznamenán těžce probíhající průběh onemocnění chřipkou do takové míry, že tyto děti musely být hospitalizovány,“ uvedl šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek. U dětí do pěti let se počet nemocných blíží ke 3000 na 100.000 obyvatel.



Hygienici očekávají, že v následujících týdnech bude počet nemocných stoupat. „Situace a vývoj v Praze odpovídá vývoji v dalších regionech Česka, které výrazné nárůsty počtu nemocných hlásí také,“ dodal. V některých krajích už chřipková epidemie začala. Ve Zlínském kraji je nemocnost 1898 lidí na 100.000 obyvatel, v Libereckém 1776 lidí na 100.000 obyvatel. V Praze je to kolem 1300, ale počet strmě roste, v minulém roce to bylo v této době asi o 200 víc.

Chřipka nastupuje rychle, může i ohrozit na životě

Chřipka se od běžné virózy liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. Nejúčinnější prevencí je vyhnout se kontaktu s nemocnými, dále pravidelné mytí rukou vodou s mýdlem. Neumytýma rukama by se lidé neměli dotýkat obličeje.

Oslabené jedince nebo seniory může chřipka i ohrozit na životě. „Je nanejvýš vhodné omezit návštěvy lůžkových zdravotnických zařízení a objektů sociálních služeb typu domovů pro seniory,“ uvedl Jarolímek. Přes dvě desítky lidí skončilo letos kvůli chřipce v nemocnici, čtyři pacienti starší 60 let zemřeli.

Teď už je na očkování pozdě

Očkováno proti chřipce je každoročně asi pět až sedm procent Čechů, u seniorů, kterým ho platí stát, 2 až 30 procent. Evropská komise doporučuje, aby bylo očkováno až 75 procent seniorů a rizikové populace včetně zdravotníků a lékařů. Pro tuto sezónu už je ale na očkování pozdě, nestihnou se vytvořit protilátky. Účinnost vakcíny je asi 60 procent, protože působí jen na některé kmeny chřipky. Snižuje ale riziko závažných komplikací.