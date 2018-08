Jak bydlí designéři: terasa plná květin, zlatý ptáček a židle Bohém

Bydlí v bytě přízemí vily z roku 1914 v klidné části Břevnova přímo pod parkem Ladronka. „Oba zbožňujeme rostliny. Zabírají nám čím dál víc místa a pořád jich nemáme dost. Baví nás, jakým způsobem se vám péče o ně vrátí zpátky. Není nic hezčího než radost z nových lístků. I proto jsme moc rádi, že máme terasu a možnost si pěstovat vlastní bylinky, jahody a dokonce i olivy,“ říká designér Aleš Kalík a jeho partnerka Tereza Voříšková.

Dům koupili a zrekonstruovali manželé Michael a Monika White. Díky skutečnosti, že je Michael architekt a Monika majitelka Le Patio, tak i v tomto malém prostoru dokázali postavit skvěle uspořádaný byt s chytře vyřešenými úložnými prostory, esteticky čistě zařízenou kuchyní i koupelnou.

„Cítíme se dobře všude. Vlastně se to mění během dne. Od rána do odpoledne trávíme nejvíce času v kuchyni a na terase. A to především kvůli světlu. Ranní a polední slunce jde přímo na terasu a do kuchyně, takže je tu příjemně… a taky klid. Odpoledne se sluníčko přesouvá na druhou stranu do ložnice, kde mám i pracovní stůl. Příjemná je i ozeleněná střecha garáže, na kterou máme výhled směrem do ulice. Teď v létě jsme odpoledne i večer dost často na terase. Ale určitě nejraději sedíme v kuchyni u jídla,“ říkají partneři společně.



Oba zbožňují rostliny, které jim doma zabírají čím dál tím více místa. „Pořád jich nemáme dost. Baví nás, jakým způsobem se vám péče o ně vrátí zpátky. Není nic hezčího než radost z nových lístků. I proto jsme moc rádi, že máme terasu a možnost si pěstovat vlastní bylinky, jahody a dokonce i olivy,“ směje se designér.

A kde naklupují nejraději doplňky do bytu? „Nemáme vyloženě oblíbený obchod, kam chodíme nakupovat. Rád si z každé pracovní cesty přivezu nějaký z mých oblíbených předmětů. Můj oblíbený je set Olio od Barber & Osgerby pro Royal Doulton, který jsem si přivezl z Anglie. Nejradši ale máme předměty navržené od kamarádů, se kterými funguje výměnný obchod. Takto máme doma třeba vázu od Romana Šediny, litery Superior Objects, ptáčka od Barbory Šimkové, fotografii sochy od Myrianne Giguère a tak dále,“ říká designér.

A dodává: „Myslím, že nejsme úplně sběratelé, ale určitě ne proto, že bychom neměli rádi staré kusy nábytku. Spíš je to asi tím, že mám z každé práce řadu prototypů a je škoda se jich zbavovat nebo je nechávat ležet ve skladu. V kuchyni i na terase máme židle Bohém, ty jsou mojí realizací návrhu pro novou značku nábytku Meyto, kterou od jejího vzniku kreativně řídím. Z Meyta máme také prototypy židlí Eska a světla Hendl. K popelnicím přímo nechodíme, ale když se nám něco líbí…dostal jsem od Markéty a Petra Hákových kazovou část lustru TORQUE, kterou máme jako dekoraci.“

A jaký kus mají doma nejraději? „Já mám nejradši kozy od Michala Maláška, jsou vlastně takovou ikonou UMPRUM, máme jich několik párů a hodně putují. Ty jsem kupoval ještě dříve, než jsem začal studovat u Michala, Michala a Honzy na D3,“ říká Kachlík. a jeho parttnerka doplňuje: „Já zbožňuji židle Bohém od Aleše. Jednak jsem na něj pyšná, protože vím, kolik práce a úsilí stojí za rozbíháním první kolekce, ale také dobře fungují v prostoru, to je pak největší satisfakce i pro mě.“