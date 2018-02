Kadeřávek patří k těstovinám. Tagliatelle s pikantním vepřovým ragú a parmazánem

Jednoduché, přesto plnohodnotné a chutné jídlo italského střihu – to jsou tagliatelle s pikantním vepřovým ragú, kadeřávkem a parmazánem. Vepřové maso se dá koupit jako již připravená směs na pikantní anglické klobásky, kadeřávek natrháte na zasněžené zahradě a těstoviny a parmazán jsou suroviny vždy k nalezení v domě. Jídlo bude na stole za překvapivých 15 minut.

Anglické klobásky neboli sausage

Pravé anglické klobásky se za Kanálem umí perfektně, v současnosti letí mnoho výborných příchutí, kterých jsem napočítala více jak padesát druhů, ale hlavní zásada je, že musí mít minimálně 70 % masa.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Samozřejmě se prodávají gurmánské s poměrem 97 % masa, takže víte, do čeho jdete. Pokud však nezavítáte do větších, nebo specializovaných řeznictví (Robertson, M&S) či supermarketů, musíte vystačit se směsí, kterou si připravíte doma. Při přípravě tagliatell vás to moc nezdrží, naopak výhodou je, že si můžete směs na ragú připravit podle vlastních chutí. Z koření bude potřeba, zejména dobré dochucení solí, bílým i černým pepřem a ovonění muškátovým oříškem a třeba i šalvějí.



Kadeřavávek je pravou zimní zeleninou, mráz ho neskolí

Kadeřávek neboli kadeřavá kapusta je v plné sezóně, už se u nás objevují i velmi zábavné variety s fialovými lístky, silně kudrnatými nebo až po dvoumetrové odrůdy Jersey Kale, takže je jen na vás, jestli sáhnete po jemnějším italském miláčkovi jménem Cavolo nero, anebo jestli si vystačíte s kadeřavou kapustou, kterou máte možná na zahradě jako mrazuvzdornou odrůdu. Oblíbenost kadeřávku stále roste, obsahuje spoustu prospěšných látek, takže se hledají nové a nové recepty, jak ho použít jinak než jako přílohovou zeleninu a la špenát.

Parmazán tentokrát není jen na ozdobu, ale je nutné ho nastrouhat přímo do pánve a ne jen k závěrečnému ochucení. Nezapomeňte také zachytit vodu z právě uvařených těstovin. To vše dodá tomuto pokrmu strukturu a chuť. S chilli papričkami pro tentokrát nešetřete, stejně jako s fenyklovými semínky, je překvapující, jak se tyto dvě koření báječně chuťově doplňují.

Vše se připravuje na pánvi a vše je za chvilku hotové. Přesně podle pravidel italské kuchyně.

Tagliatelle s pikantním vepřovým ragú, kadeřávkem a parmazánem

450 g hotové masové směsi na vepřové klobásky nebo anglické párečky



2 banánové šalotky



3 stroužky česneku



1 lžička fenyklových zrníček



1/2 lžičky sušených chilli papriček



40 g parmazánu



25 g másla



2 velké hrsti kadeřávku, nejlépe Cavolo nero



250 g čerstvých nebo sušených tagliatelle



Na domácí přípravu masa:

400 g jemně mletého vepřového masa (max. 30 % tuku)



sůl, čerstvě namletý černý a bílý pepř, muškátový oříšek, sušená šalvěj



Nejdříve si připravíme vepřové maso. Pokud nekoupíte hotové anglické párečky nebo směs na ně, připravíme si vlastní ochucenou směs. Do mísy dáme mleté maso, přidáme sůl, pepř a muškátový oříšek a podle chuti sušenou šalvěj. Vše dokonale promícháme.

Pokud máme párečky, masovou směs vytlačíme ze střívka. V případě, že máme již připravenou směs na klobásky, není potřeba ji dále ochucovat.

Nejdříve si připravíme velký hrnec na tagliatelle, vodu přivedeme k varu a dobře osolíme. Mezitím

oloupeme šalotku a nakrájíme na kostičky. Česnek i se slupkou nožem rozdrtíme, sloupneme slupku a nakrájíme na kostičky. V hlubší pánvi rozpustíme máslo a cibuli a necháme zesklovatět. Jakmile začne zlátnout, přidáme po kouskách o trochu menších než golfové míčky masovou směs. Lehce po všech stranách osmahneme, dokud nebudou do zlatova a křupava. Přidáme chilli papričky, rozdrcená fenyklová semínka a na kostičky nakrájený česnek a vše ještě asi 2 minuty opražíme.

Omyjeme kadeřávek a odstraníme tuhé stonky, u odrůdy Cavolo nero podélně vyřízneme stonky, a kadeřávek nakrájíme na menší kousky. Běžný kadeřávek spaříme v cedníku vařící vodou, u Cavolo nero nebo jemných odrůd to není potřeba.

Těstoviny uvaříme podle návodu, slijeme vodu, ale část vody zachytneme do většího hrnku nebo misky. Okapané těstoviny přidáme do pánve k masu, přidáme kadeřávek, vše zalijeme hrnkem vody z těstovin a zasypeme čerstvě nastrouhaným parmazánem. Mícháme, aby se vše spojilo a těstoviny nasákly chuť. Podáváme horké, zasypané ještě trochou parmazánu.