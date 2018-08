Když o invazi nepromluví Zeman, vystoupí Kiska. ČT odvysílá projev slovenského prezidenta

PRAHA Česká televize v úterý večer zařadí mimořádně do vysílání projev slovenského prezidenta Andreje Kisky jako připomínku 50 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Česká hlava státu, Miloš Zeman, se totiž rozhodla, že nepronese žádnou řeč. Informaci potvrdila ČT na sociálních sítích.

„ČT24 a RTVS zítra souběžně odvysílají projev slovenského prezidenta Andreje Kisky jako připomínku 50 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Proslov slovenské hlavy státu začíná v 19:50,“ informovala ČT prostřednictvím facebookových stránek pořadu Newsroom ČT24.

„K výročí připravujeme celodenní speciál, ve kterém monitorujeme veškeré projevy politiků. Oficiální projev slovenského prezidenta k událostem srpna 68 tak je neopomenutelnou součástí vysílání,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí ČT Karolína Blinková.

Tomuto rozhodnutí předcházelo rozezlení některých diváků, že prezident Miloš Zeman nebude k významnému výročí pronášet žádnou řeč. „Žádný projev se nechystá. Pan prezident byl odvážný v době, kdy odvaha nebyla levná,“ uvedl na sociální síti již v minulém týdnu mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček s tím, že „to je mnohem cennější než tisíc projevů po padesáti letech“.



Oficiální cestou, ale i na sociálních sítích se pak objevovaly vzkazy podobného vyznění jako je tento: „Jako poctivý plátce koncesionářských poplatků bych si Vás dovolil požádat o živé vysílání projevu prezidenta Andreje Kisky k výročí okupace Československa některými vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sověty. Jde o společnou historii.“

Přestože se Kiskův projev dostane k českému publiku, jeho obsah mu přizpůsoben nebude. „Projev je předtočený. Česká televize o něj projevila zájem až poté, co byl už nahraný. Projev je tak dělaný zejména pro slovenské publikum, ale samozřejmě dějinné události se nás týkají společně,“ řekl Aktuálně.cz slovenský mluvčí prezidenta Roman Krpelan.



Pro připomenutí: předchůdce prezidenta Miloše Zemana ve funkci Václav Klaus ke 40. výročí okupace projev pronášel. Veřejnosti vzkázal, že viníkem okupace Československa v srpnu 1968 nebyl ruský národ, ale expanzivní komunismus v Sovětském svazu. Tato slova zazněla z úst prezidenta Klause před deseti lety na Pražském hradě během vzpomínkového setkání při příležitosti 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.



„Naši státnost zásadně pošlapal expanzivní komunismus,“ uvedl tehdy úřadující prezident za řečnickým pultem. Podotkl také, že hlavní odpovědnost za invazi měla sovětská totalitní moc.



Současná hlava státu dává vzkazy pouze prostřednictvím neoficiálního twitterového účtu mluvčího Jiřího Ovčáčka.

„Okupace byla zločin. Názor pana prezidenta je od roku 1968 stejný. Buďme šťastni, že dnes tuto pravdu můžeme svobodně říkat a nejsme za to postihováni profesní likvidací, jako se to stalo Miloši Zemanovi v úvodu normalizace právě pro jeho odpor k okupaci Československa,“ napsal mluvčí v krátkém příspěvku.



KSČ nebezpečí od Sovětů podcenila. Invaze byla děsivě dobře naplánovaná, řekl historik na debatě Lidovky.cz

V reakci na jednoho z uživatelů sociální sítě, který napsal „doufám, že ve stejném duchu bude i jeho projev k výročí okupace“, pak mluvčí pokračoval:„Žádný projev se nechystá.“

Odvážný krok z minulosti

Serveru Lidovky.cz poté na doplňující dotazy úředník napsal, že „odvážným projevem“ má na mysli kritiku okupace v době počínající normalizace. „A za tento postoj byl (Miloš Zeman) vyhozen z práce, z Vysoké školy ekonomické. Takový projev vydá za tisíce čistě formálních proslovů, které 21. srpna 2018 jistě zazní.“

V pondělí, den před výročím, pak Ovčáček na Twitteru sdílel fotografii s komentářem „Nikdy nesmíme zapomenout“.