Klub bohatých chlapců. Do kin zamíří první film Kevina Spaceyho po sexuální aféře

LOS ANGELES V Klubu miliardářů (Billionaire Dollars Club) si Spacey zahrá Rona Levina, skutečného homosexuálního podvodníka, který obíral o peníze mladé chlapce. Distributor filmu, společnost Vertical Entertainment, musela film veřejně obhajovat. Snímek bude mít americkou premiéru naplánovanou na 17. srpna.

Joe Hunt (Ansel Elgort) přijde v Los Angeles osmdesátých let se skvělým plánem, jak rychle zbohatnou. Se svými přáteli dá dohromady dokonalé pyramidové schéma a od místních podnikatelů se peníze jen hrnou. Celé schéma se ale začne hroutit, když Joeovi přátelé zabijí Rona Levina, vlivného homosexuálního podnikatele a taktéž podvodníka. Problém filmu ale nastal v tom, že Levina si zahrál herec Kevin Spacey. Ten je kvůli svým případům sexuálního obtěžování ostrakizován a filmu by tak jeho přítomnost mohla velmi uškodit.

„Doufáme, že tato veřejná obvinění, která navíc v době natáčení filmu (natáčel se už v roce 2016, pozn. aut.) nebyla známá, a týkají se člověka s malou rolí v našem filmu, nijak nepoškodí jeho distribuci,“ stojí v oficiálním vyjádřením firmy Vertical Entertainment. „Nakonec doufáme, že si diváci udělají vlastní názor a nezavrhnou práci celého štábu a všech herců kvůli vině jednoho člověka,“ končí prohlášení.

Filmaři údajně zvažovali i Spaceyho vystřihnutí z filmu. Tak se to stalo ve snímku Všechny prachy světa (2017) režiséra Ridleyho Scotta. Z něco byl Spacey bez milosti vystřihnut. Jeho postavu, podnikatele Paula Gettyho seniora, pak hrál herec Christopher Plummer. Plummerovi pak role vynesla nominaci na Oscara. Zajímavé je, že film byl v době vystříhávání Spaceyho již hotový a Plummerovy scény se tak musely točit narychlo a zvlášť.

Problém jménem Spacey

Oscarového herce Kevina Spaceyho obvinil v listopadu ze sexuálního obtěžování herec James Rapp. Spacey se za své chování omluvil na sociální sítí Twitter. Ve stejném příspěvku se také přiznal k homosexualitě. To mu vytkla řada amerických celebrit, protože podle nich odváděl pozornost od skutečného problému, kterým bylo právě zneužívání. Mezinárodní akademie televizních umění a věd se rozhodla neudělit Spaceymu zvláštní ocenění zakladatelů mezinárodních televizních cen Emmy. Deník The Guardian napsal také o tom, že měl Spacey obtěžovat i herce z londýnského divadla Old Vic, kde dělal uměleckého ředitele.

Na obvinění zareagovala prakticky okamžitě společnost Netflix, která Spaceyho odstranila z velmi populárního seriálového thrilleru Dům z karet (House of Cards). V něm ztvárnil herec hlavní roli bezskrupulózního politika Franka Underwooda.