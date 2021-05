Na Pitomý porno do českého kina. Zatím ještě bez popcornu a s negativním testem

PRAHA V pondělí 24. května mohla po celé republice otevřít jednosálová kina. Na diváky čeká omezená kapacita sálů a bezpečnostní opatření. Nalákat je mohou atraktivní premiéry včetně vítěze letošních Oscarů nebo Pitomého porna.

Pro vstup do kinosálu je zapotřebí prokázat se potvrzením o negativním testu, potvrzením o uplynutí tří týdnů od prvního očkování, nebo potvrzením o prodělání nemoci covid-19 ne starším než 180 dní. Povinné je i nošení respirátorů ve vnitřních prostorách kina.

Samotný kinosál mohou diváci obsadit do poloviny jeho kapacity. Na rezervačních mapkách je to uzpůsobeno tak, že obsazené sedačky jsou od sebe ob jedno místo. Z nařízení vlády musí všichni účastníci vnitřních kulturních akcí sedět, ale to zrovna není problém kin.

Stejně jako je to u restauračních zařízení, i kina nemohou nabízet divákům občerstvení, neboť je zakázané konzumace pokrmů a nápojů ve vnitřních prostorách. Návštěvníci si pochopitelně nemohou ani přinést občerstvení vlastní.

Co se týče pocovidového zvedání cen, názory a přístup provozovatelů se různí. „Zdražili jsme o deset korun na lístek,“ prozradil produkční pražského kina Světozor Prokop Jeníček. Pražské kino Aero sice nezdražilo, ale zvýšení cen do budoucna nevylučuje. Diváci si za lístek nepřiplatí ani v brněnském kině Scala.



Velké multiplexy jako Cinestar nebo Cinema City zatím neotevírají. Vadí jim zákaz konzumace. „Podstatné je, že jako profesionálové si děláme dlouhodobé průzkumy, z nichž jednoznačně vyplývá, že pokud se nemůže konzumovat, půlka lidí nepřijde,“ sdělil deníku Právo ředitel distribuční společnosti Falcon a sítě Cinestar Jan Bradáč. Velká kina by tak mohla otevřít v polovině července souběžně s vnitřními prostory restaurací.

Podle Unie filmových distributorů (UFD) měla česká kina loni nejhorší návštěvnost v historii. Vstupenek se prodalo 6,38 milionu, což je meziroční pokles o dvě třetiny. O polovinu klesl i celkový počet představení. Filmová distributoři vykazovali meziroční zrátu o zhruba 65 %.

Co na diváky v příštích týdnech čeká

Služebníci (v kinech už od 24. května)

Černobílé drama režiséra Ivana Ostrochovského se odehrává v totalitním Československu osmdesátých let. Příběh sleduje Juraje a Michala, dva studenty bohosloveckého semináře, kteří sledují, jak je nauka o Bohu oklešťována kvůli režimu. Sami jsou postaveni před nelehké rozhodnutí - mohou si zvolit jednoduchou cestu kolaborace, nebo trnitou cestu víry.

Smolný pich aneb Pitomý porno (v kinech už od 24. května)



Ačkoliv má vítěz letošního Berlinale oficiální distribuční premiéru až 2. září, v mnoha českých kinech je v předpremiéře k vidění právě teď. Satirický film o tom, co zmůže jeden podomácku natočený erotický film, se strefuje do všech vrstev společnosti.

Ještě máme čas (27. května)

Ve svém režijním debutu se Viggo Mortensen (kterého fanoušci znají jako Aragorna z trilogie Pán Prstenů) inspiroval vlastním dětstvím a dospíváním. Liberální John (Mortensen) se v mládí dostává do neustálých sporů se svým konzervativním otcem (Lance Henriksen). Když se u starého muže objeví příznaky demence, rozhodne se John zakopat válečnou sekeru. Může ale po tolika letech hořkosti přijít odpuštění?

Země nomádů (3. června)

Skromná road movie a sociální komentář režisérky Cloé Zhaové okouzlila porotu letošních Oscarů, ale prakticky i všech významných světových festivalů včetně těch z Toronta a Benátek. Šedesátnice Fern (Frances McDormandová) vyráží ve své bílé dodávce napříč Amerikou. Na cestě potkává sobě podobné, je přeci v zemi nomádů.

Duše (3. června)

Nové filmy studia Pixar bývají vždy událostí na poli animovaných filmů. Tentokrát je ale téma netradičně temnější. Hlavním hrdinou filmu je jazzový hudebník a středoškolský profesor hudební výchovy Joe Gardener. Po úspěšném koncertě v nočním klubu se Joe stane obětí nehody, která oddělí jeho duši od těla. Dušička se vší silou pokusí dostat zpět na Zemi. To by to nebyla „pixarovka“, aby vše nemělo dojemný a snad i dobrý konec.

Anny (10. června)

Nový časosběrný dokument Heleny Třeštíkové pojednává o stárnoucí prostitutce, jež se i s nepřízní osudu vyrovnávala s nadhledem a humorem. Světovou premiéru měl film na prestižním festivalu dokumentárních filmů IDFA v Amsterdamu. Na konci března navíc získal Speciální cenu poroty na filmovém festivalu v Sofii.