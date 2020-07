Budeme stále sbírat i díla bílých mužů, zavtipkoval kurátor galerie. Kolegové ho dotlačili k rezignaci

SAN FRANCISCO Incident se udál v sanfranciské Galerii moderního umění (SFMoMA). Hlavní kurátor Garry Gerrels naštval poznámkou kolegy, kteří ho obvinili z rasismu a toxické maskulinity. Sepsali i petici za jeho odstoupení. Garrels nátlaku podlehl a rezignoval.

Když se galerii podařilo získat velkou sbírku uměleckých kusů od umělců jiné barvy pleti, rozhodla se přírůstky představit na konferenci. Tam pochopitelně vystoupil i kurátor galerie Gary Garrels, jenž chtěl na konci samotné prezentace patrně odlehčit atmosféru žertem.„Nebojte se, určitě nepřestaneme sbírat díla od bílých mužů,“ prohlásil.

Podle uměleckého serveru Artnet mu tuto větu vyčetli kolegové hned další den v rámci galerijní videokonference na platformě Zoom. Garrels se hájil tím, že se jen snažil vyhnout takzvanému zpětnému rasismu, pozitivní diskriminaci rasových menšin na úkor většiny. Kolegy obhajoba neuspokojila a založili petici na Garrelsovo okamžité odvolání.

„Gary musí odejít z SFMoMA, v tom nehodláme ustupovat,“ uvádí se v petici. „Vzhledem k tomu, jak dlouho už tuto pozici zastává, se musíme zamýšlet nad tím, kolikrát s tímto toxickým nadhledem bílého hegemona spravoval sbírky muzea.“



Kultura rušení Toto spojení se nyní hojně skloňuje v médiích i na internetu. V podstatě jde o to, že se odstraňují veřejně známé osoby a předměty jejich duševního vlastnictví na základě jejich názorů, popřípadě závadného obsahu oněch předmětů.

Ačkoliv petici zatím podepsalo jen necelých 300 lidí z požadovaných 500 podpisů, Garrels podlehl nátlaku a rozhodl se rezignovat dobrovolně. Jeho rozhodnutí někteří kvitují s nadšením, jiní ho ale nazývají další zbytečnou obětí tzv. cancel culture, tedy kultury rušení.

Celá záležitost je o to palčivější, že Gary Garrel je v uměleckém světě významnou osobou. V sanfranciské galerii pracoval 20 let, ale dříve dělal kurátora i v MoMA, slavném Newyorském muzeu moderního umění. V začátcích také pomohl mnohým dnes známým umělcům jiné barvy pleti, jako jsou Glenn Ligon, Doris Salcedová nebo Kara Walkerová. Minulý rok to byl právě on, kdo dojednal prodej obrazu Marka Rothka za více než 50 milionů dolarů s tím, že výtěžek šel na založení dobročinné organizace.

„Chci se vám všem hluboce a od srdce omluvit. Hned poté, co jsem ve videokonferenci promluvil o zpětném rasismu, došlo mi, že jde o urážlivý termín. Špatně jsem zvolil slova. Omlouvám se za to, jak moc ta slova zklamala můj tým,“ napsal Garrels v hromadném emailu po oznámení svého odchodu.



Je nicméně potřeba dodat, že Garrels je pátým zaměstnancem, který byl v posledních týdnech donucen rezignovat. Rozhodně je ale tím nejvýznamnějším. SFMoMA je dlouhodobě pod palbou kritiky za domnělý rasismus ve sbírkách nebo přímo na place mezi zaměstnanci. Jedním z hlavních kritiků je bývalý zaměstnanec galerie Taylor Brandon, který z instituce odešel právě kvůli rasismu.

„SFMoMA má dlouhou historii přiživování se na bolesti lidí jiné barvy pleti,“ vyjádřil se ke Garrelsově odchodu Brandon, který zároveň žádá i rezignaci Neala Benezra, ředitele galerie.



SFMoMA ví, že není jednoduché se veřejnosti zavděčit. Když po nákladné rekonstrukci a rozšíření (305 milionů dolarů) galerie v roce 2016 uvedla novou výstavu, deník San Francisco Chronicle ji de facto obvinil z rasismu, protože jen 6 % vystavovaných děl zhotovili umělci jiné barvy pleti.

Mimochodem, o Garrelsově případu informovalo i hnutí Change the Museum, které si dalo za úkol vymýtit rasismus a diskriminaci z muzeí a galerií. Na svých účtech na sociálních sítích sdílí svědectví o rasismu z uměleckých institucí po celých Spojených státech.