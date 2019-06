Češi jsou nejvtipnějším národem světa, myslí si Michael Palin z Monty Python

Michael Palin z legendární britské komediální skupiny Monty Python považuje Čechy za nejvtipnější národ na světě. V rozhovoru pro televizi Channel 5 řekl, že pokud jde o vtipkování, neznají Češi hranic. Palinova slova vzbudila pozornost na českých sociálních sítích a upozornil na ně mimo jiné i britský velvyslanec v Praze.

„Češi! Zde je obrovský kompliment vašemu národu,“ napsal na twitteru velvyslanec Nick Archer. Interview s téměř neustále se usmívajícím Palinem vzniklo po obřadu, při němž byl Palin povýšen do šlechtického stavu.



Herec, spisovatel a vystudovaný historik odpovídal na otázku novinářky, kdo je na světě nejvtipnější. Za opravdu veselého považuje tibetského duchovního vůdce dalajlámu, který „se nemohl přestat smát“. A pokud jde o národ, vypadá to na Čechy. „Mají pocit, že smát se dá všemu,“ řekl Palin, jehož britská královna minulý týden vyznamenala především za zásluhy v oblasti dokumentární tvorby.

Arise, Sir Michael Palin!



The Monty Python star received a knighthood for services to travel, culture and geography. pic.twitter.com/xordCrBkMo