Česká televize s programem pro seniory ČT3 končit nebude. Vysílat bude nejméně do března

Praha V souvislosti s druhou vlnou pandemie koronaviru prodlužuje Česká televize (ČT) vysílání programu ČT3, jenž od března pomáhá starším lidem, kteří jsou nuceni zůstávat doma. Stanice navíc od 12. prosince rozšíří své vysílání. Nyní ji mohou diváci sledovat denně od devíti do 17:25, nově bude po 12. prosinci vysílat až do 22:00, informovala mluvčí ČT Karolína Blinková.

„V rámci svého vysílacího času byl program ČT3 pátou nejsledovanější stanicí v Česku a ve skupině diváků starších pětašedesáti let dokonce třetí nejvyhledávanější. I nyní, po sedmi měsících vysílání, oslovuje týdně více než půl milionu diváků starších pětašedesáti let a společně s ČT art se jedná o nejlépe hodnocený kanál České televize,“ uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák.



„Stejně jako v případě návratu UčíTelky na obrazovky reagujeme na současnou situaci i v případě ČT3. Dokud nám to dovolí programové a finanční podmínky, budeme pokračovat ve vysílání, a to nejméně do března,“ dodal. Pro další pokračování ČT3 se vyslovila i Rada seniorů ČR.

„V hlavním vysílacím čase bude na kanálu vysílání archivních filmů České televize, doplněné o programové okno nazvané Zlatý fond zahraničních filmů a seriálů. V rámci něho budou uváděny série jako Haló, haló!, Jistě, pane ministře, Randall a Hopkirk a další. Rozšíření vysílacího času tak efektivně využívá reprízového potenciálu pořadů české i zahraniční produkce zapadajících do programového profilu ČT3,“ doplnil programový ředitel ČT Milan Fridrich.

Ve vysílání je každý den v poledne zpravodajský blok, sdílený se zpravodajskou ČT24, nově jej od prosince doplní také hlavní relace Události, následovaná pořadem Branky, body, vteřiny.

Program ČT3 má připravenou i vánoční nabídku. Diváci se mohou těšit na hudební komedii Světáci, povídkové Arabesky nebo na vánoční koncerty s Karlem Gottem či Helenou Vondráčkovou. Zároveň v prosinci připomene výročí významných režisérů a umělců spojených s televizní a filmovou tvorbou. U příležitosti jubilejních devadesátin filmaře Františka Filipa odvysílá ČT3 snímky Ikarův pád, Tažní ptáci nebo komediální trilogii Podnájemníci a Dopis psaný španělsky. Dále uvede také Veselé příhody z natáčení a drama Počítaní oveček s Vlastimilem Brodským, jenž by letos oslavil sté narozeniny, i dvoudílnou adaptaci Babičky Boženy Němcové, která připomene nedožité devadesátiny režiséra a scenáristy Antonína Moskalyka.