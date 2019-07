Chvalozpěv na operní hvězdu. Pavarotti je i v dokumentu charismatický velikán

MODENA Ron Howard se po portrétu koncertní kariéry Beatles obrátil k opeře a v dokumentu Pavarotti v klasickém oslavném stylu oficiálního životopisu připomíná charisma i talent slavného tenora.

Na karlovarském festivalu se při projekci nového dokumentu Pavarotti tleskalo jako v divadle, po jednotlivých áriích. V běžných českých kinech, kam tento snímek Rona Howarda nedávno vstoupil, asi diváci nebudou ve svém uznání tak hlasití, i když budou asi podobně spokojení. Jak se sluší na portrét tenora, který se stal superstar i mimo svět opery, Pavarotti je filmem pro široké obecenstvo.

Nedělal povyk, ale když neměl na místě kapesníky...

Na karlovarském festivalu nebyl Pavarotti jediným dokumentárním obrazem slavné osobnosti. V porovnání s jinými atraktivními tituly, Mystify: Michael Hutchence a Diego Maradona,vypadá nejklasičtěji. Dokumentární záběry, fotografie a rozhovory s protagonistou prokládají nové rozhovory vzpomínajících „mluvících hlav“.

Ron Howard se nesnaží o novoty, formální ani obsahové. Na rozdíl od Asifa Kapadii v Maradonovi i Richarda Lowensteina v Mystify se nesoustředí na vnitřní démony a drtivou tíhu popularity. Jeho životopisné shrnutí oslavuje a ukazuje Luciana Pavarottiho jako božský talent, který si dokázal užívat života, překonávat nesnáze a který rozdával druhým.

Dělá to někdy i na úkor konzistence výpovědí, např. když Pavarottiho druhá žena vypráví, jak od přežití tyfu v dětství neztrácel nervy s maličkostmi, úplně to nesedí s výpovědí zpěvákovy kolegyně a milenky o tom, jaký dělal povyk, když neměl na svém místě kapesníky. I o jeho dočasném odcizení s dcerami, jeho podvádění první ženy a kariérních výpadcích se mluví méně než o jeho charitativním projektu a s menšími detaily než o jeho setkání s princeznou Dianou. Snímek evidentně schválili a zkontrolovali zpěvákovi dědici. Přesto, Pavarotti je film o muži, který prožil velký, spokojený život a pro nějž má i jeho opuštěná žena nyní už jen slova chvály. A to u kinodokumentů o slavných lidech nebývá zas tak obvyklé.

Howard jako známý oscarový režisér dokázal před kameru sehnat všechny důležité, včetně manželek, dcer, milenky, spolupracovníků, např. Bona z U2 i dalších dvou tenorů, s nimiž Pavarotti v 90. letech popularizoval operu, Plácida Dominga a Josého Carrerase. Ve svém předchozím hudebním dokumentu o Beatles se režisér Apolla 13 či Čisté duše soustředil jen na koncertní život slavné kapely, tentokrát do dvou hodin vměstnává celý život.

Vyprávění začíná historkou z návštěvy opery v amazonské džungli, kde kdysi zpíval Caruso, a pak víceméně chronologicky pokračuje přes dětství v Itálii během války v rodině pekaře a neúspěšného tenora a první úspěchy na začátku 60. let až k rokům slávy ve světě klasické hudby i mimo něj, když se Pavarotti odklonil od opery a přiklonil k rockovým kapelám. Konec jeho života, který v září 2007 zkrátila rakovina, tvoří i konec filmu, zakončeného nejslavnější árií Nessun dorma.

Hned od začátku z plátna vystupuje charismatická postava dobromyslného, štědrého, usměvavého velikána se zvučným hlasem, kterého je těžké nemilovat, zvlášť po dvou hodinách tohoto dokumentu. Film odhaluje, jak se Pavarottiho chuť do života odrážela v jeho síle bojovat s nemocí svou a svých blízkých. A jako sám protagonista, i dokument umí vtáhnout na kraj světa opery nezasvěcené srozumitelnými informacemi o technice a unikátnosti jeho hlasu a krátkými ukázkami „best of“ árií. Operní fanoušky potěší aspoň záznamy z Pavarottiho raných vystoupení.

I přes svůj punc oficiálního chvalozpěvu má v sobě Howardův Pavarotti dost života, hudby, energie, aby stvořil nové fanoušky muže, jehož jméno se, stejně jako Carusovo, stalo ve 20. století synonymem skvělého zpěváka.