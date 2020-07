Dcera Michaela Jacksona ve filmu jako Ježíš. Je to protikřesťanský odpad, argumentují odpůrci snímku v petici

LOS ANGELES Křesťanští aktivisté se snaží zabránit vzniku filmu Habit (Zvyk). Hlavním důvodem je ženská představitelka Ježíše Krista. Na internetu proti snímku vznikly už dvě petice.

Více než 260 tisíc lidí podepsalo internetovou petici na zastavení filmu Habit. Organizátoři petice nazývají snímek „protikřesťasnkým odpadem, který je všude kolem nás, ale společnost ho akceptuje a chválí“.

Příběh filmu se točí okolo dospívající dívky, který má sexuální fetiš na Ježíše. Zaplete se do obchodu s drogami, který se nepovede a dívka je nucena uniknout v přestrojení za jeptišku.

Ježíš Paris Jacksonové bude podle deníku The Guardian obnášet kruh v nose, dlouhé vlnité vlasy a tradiční roucho.

První petici ale založilo křesťanské hnutí One Million Moms (Milion matek). To tvrdí, že snímek „zesměšňuje věřící“. Jejich petice ale není zdaleka tak úspěšná a má jen něco přes 70 tisíc podpisů.

Není to poprvé, co nějaké filmové zpracování Ježíšova života pobouřilo věřící. V lednu se do problémů dostala společnost Netflix se svým filmem První pokušení Krista. Odlehčený komediální příběh zobrazuje Ježíše jako homosexuála, což vadilo hlavně brazilským konzervativním křesťanům. Petici za odstranění snímku podepsalo více než 2 miliony lidí. Soud prve nařídil Netflixu film v zemi stáhnout, později ale rozsudek zrušil.