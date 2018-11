Deadpool 2 se dočká vánoční verze pro děti. Místo nábojů nabídne cukrovinky

LOS ANGELES Tohle může vymyslet opravdu jen Deadpool! K Vánocům vznikne dětem přístupná verze letošního komiksového hitu Deadpool 2. Deadpool (Ryan Reynolds) bude vyprávět příběh druhého dílu jako vánoční pohádku. Snímek se vystříhá veškerého násilí, které v původním filmu bylo.

Snímek Once Upon a Deadpool (Kdysi dávno u Deadpoola) je mládeži přístupná verze snímku Deadpool 2. Ta, na rozdíl od originálu, který byl pro četné akční scény určen jen pro dospělé, dostala v Americe rating PG-13, který označuje film vhodný pro děti od třinácti let.

Ve filmu bude vánočně oděný Deadpool vyprávět dětem děj druhého dílu. Filmaři ale pro vánoční speciál samozřejmě odstranili násilí, akční scény a omezili vulgarity. Chybějící prostor po akci vyplní právě Deadpoolův humor při samotném vyprávění. Projekt zní z popisu velmi rozpačitě, ale studio Fox si od něj prý hodně slibuje. Snímku se dostane omezená kinodistribuce po dva týdny (od 12. prosince, kdy má premiéru) a část peněz z každé vstupenky půjde na charitu.

Deadpool 2 byl ohromným kasovním i kritickým úspěchem. Snímek při rozpočtu 110 milionů dolarů vydělal celosvětově více než 734 milionů. Vychvalovala si ho kritika i diváci.