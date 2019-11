Detektiv v oblaku kouře. Kultovní Čínská čtvrť s Nicholsonem a Dunawayovou se dočká seriálové podoby

LOS ANGELES V roce 1974 natočil režisér Roman Polanski detektivku Čínská čtvrť (Chinatown). Film se stal kultovní podívanou v duchu filmového žánru noir. Společnost Netflix se rozhodla předělat ho do seriálové podoby. Režie se ujme David Fincher (Klub rváčů, Sedm).

Jake Gittes (Jack Nicholson) je soukromé očko. Jeho život se změní, když do jeho kanceláře vkráčí krásná Evelyn Cross Mulwrayová (Faye Dunawayová). Ta po Jakeovi nežádá nic jiného, než aby sledovat jejího manžela Hollise Mulwraye. Když se ale ukáže, že všechno je trochu jinak a policie najde Hollise utopeného, Jack zjistí, že nezůstane kámen na kameni. Evelyn je navíc ta správná femme fatale a pořádně Jakeovým životem zamíchá.

Čínská čtvrť způsobila po své premiéře v roce 1974 hotové pozdvižení. Recenzenti se předháněli v superlativech a někteří ji neváhali označit za nejlepší film všech dob. Na agregátním recenzním serveru Rotten Tomatoes má dnes Čínská čtvrť od kritiků 99 %. Film navíc v podstatě oživil tradici film noir tolik populární ve čtyřicátých a padesátých letech. Tento svébytný žánr se vyznačoval ostrými a často cynickými detektivy z takzvané „drsné školy“ (anglicky hardboiled) a krásnými dámami v nesnázích.

Společnost Netflix zakoupila na Čínskou čtvrť práva a rozhodla se ho předělat do seriálové podoby. Děj by se měl více zaměřit na začátky Jake Gittese v roli soukromého očka. Žádné další detaily ale známé nejsou. Jen to, že po režisérovi Romanovi Polanském, která je teď víceméně nežádoucím filmařem (viz odkaz), převzal štafetu David Fincher.

Silný filmařský tandem

Oceňovaný režisér David Fincher byl jedním z prvních velkých filmařů, kteří poznali sílu seriálů a streamovacích služeb. Pro Netflix pomáhal vytvářet seriály Dům z karet (House of Cards) a Mindhunter. Zároveň má pro stejnou službu rozdělaný ambiciózní biografický projekt Mank . Souboj scenáristy Mankiewicze a režiséra Wellse ohledně Občana Kanea bude celý natočen v černobílé a v hlavní roli nabídne Garyho Oldmana.

Autorem scénáře seriálu bude (alespoň u prvního dílu) oscarový Robert Towne (Tarzan, Mission: Impossible). Svého jediného Oscara získal právě za scénář k filmové Čínské čtvrti, takže se po více než čtyřiceti letech vrátí k dílu, které ho proslavilo. Seriál tak určitě nemůže být v lepších rukách.