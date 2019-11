Dívka, kompas a lední medvěd. Nový seriál Jeho temné esence sbírá nadšené ohlasy

LONDÝN/OXFORD/PRAHA Fantasy seriál Jeho temné esence (His Dark Materials) televize HBO vychází z knižní předlohy spisovatele Philipa Pullmana. Po premiéře 3. listopadu si od kritiků vysloužil vesměs pozitivní ohlasy. V roce 2007 na motivy Pullmanových knih vzniklo i zatracované filmové zpracování.

Děvče Lyra (Dafne Keenová) je sirotek žijící mezi učenci na Jordanově univerzitě v Oxfordu. Lyra zjistí, že její poručník lord Asriel (James McAvoy) má být otráven. K tomu dívce ještě unesou nejlepšího kamaráda! Lyra se musí vydat za záchranou. Ještě před svým odchodem z Oxfordu dostane podivný zlatý kompas. Věcička jménem alethiometr může rozhodnout o osudu světa...

V roce 1995 vydal spisovatel Philip Pullman knihu Zlatý kompas. Spolu s dalšími dvěma díly vydanými v letech 1997 a 2000 tvoří fantasy trilogii nazvanou Jeho temné esence. Příběh ze světa, kde má každý člověk svého vlastního magického zvířecího společníka, obraz lidské duše, Pullman okořenil o klasické prvky fantasy - čarodějnice, magii nebo hrdinství. To vše v zasazení ne nepodobném viktoriánské Anglii. Kniha se ale od své konkurence odlišuje tím, že spisovatel dává často průchod zamyšlením o teologii nebo fyzice.





„Jeho temná znamení jsou ukázkou toho, že epickým fantasy příběhům sluší televizní zpracování,“ myslí si Laura Millerová z webu Slate. „Působivé je, že premiérový díl této nové série od HBO splétá dohromady několik příběhových linek, ale ani na chvíli se v nich neztrácí,“ oceňuje Molly Catherine Turnerová z webu Culturess. „Není to perfektní série a není to ani zpracování, které by si Pullmanovy knihy zasloužily. Je to ale dobrý seriál, to stačí,“ přiznává Libby Hillová z webu Indie Wire.



Nedůstojný film

Tvůrce seriálu, takzvaný showrunner, Jack Thorne (Válečný manuál, Příručka pro chlapce) se svěřil, že každé z Pullmanových knih bude věnována jedna série. Zároveň ale přiznal, že chce překvapit i čtenáře knižní předlohy a tak některé věci pozměnil. Víme, že o režii prvních dvou dílů se postará Tom Hooper, který nyní připravuje například kontroverzní filmovou podobu slavného muzikálu Kočky.

Podle magazínu Deadline jde o nejdražší britskou seriálovou produkci v historii. S ohledem na potřebné množství digitálních efektů se není čemu divit.

První díl ságy, Zlatý kompas, se v roce 2007 dočkal již filmového zpracování. Snímek režiséra Chrise Weitze (Jak na věc, Prci, prci, prcičky). Nebyl příliš velkým kasovním ani kritickým úspěchem, takže na zfilmování zbylých dílů nedošlo, podobně například jako u ságy Eragon. Zlatému kompasu nepomohlo ani hvězdné obsazení v čele s Nicole Kidmanovou, Danielem Craigem nebo Evou Greenovou. Vzhledem k již objednané druhé sérii ale seriál osud jeho filmového předchůdce nepotká.