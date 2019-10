Kdo hlídá Strážce? HBO po Hře o trůny vsadila na umírající superhrdiny a nešťastnou Ameriku

LOS ANGELES/PRAHA V neděli 20. října měl na televizi HBO premiéru seriál Strážci (Watchmen). Ten vznikl podle jednoho z nejslavnějších komiksových románů, stejnojmenného díla komiksového scenáristy Alana Moora. Recenze Strážce vychvalují, ale divákům vadí přílišná orientace na sociální problémy. Seriál je o poznání jiný než filmová adaptace Zacka Snydera z roku 2009.

Strážci jsou zasazeni do alternativní Ameriky během studené války. Superhrdinové zde existují, ale jsou postaveni mimo zákon a velká část z nich živoří v tajnosti a chudobě. Nezvykle temný a brutální (na poměry ostatních komiksových scenáristů) Mooreho komiks na svých stránkách rozvíjel myšlenky lidského údělu, zašlé slávy nebo pomsty.

V roce 2009 se Strážce snažil adaptovat do podoby filmu režisér Zack Snyder (Liga spravedlnosti, Úsvit mrtvých). Snímek byl přijat kladně, ale v současné záplavě komiksových filmů je spíše zapomenut. Tím spíše, že i přes kladné recenze se jednalo o komerční propadák. Mimochodem, na Strážcích dělal vědeckého konzultanta známý „fyzik-superhrdina“ James Kakalios (rozhovor ZDE).



Můj seriál je originál

Za novými Strážci stojí jako tvůrce (showrunner) Damon Lindelof. Ten je podepsaný pod seriálovými hity Ztraceni nebo Pozůstalí. Jako scenárista se podílel i na filmech Prometheus (2012), Star Trek: Do temnoty (2013) nebo Světová válka Z (2013).

Podle Lindelofa ale seriál není pokračováním Snyderova filmu. „Tento příběh bude zasazen do světa, který jeho tvůrci pracně vytvořili. Ale v tradici díla, které ho inspirovalo, to bude příběh zcela originální. „Musí vibrovat seismickou nepředvídatelností na vlastních tektonických deskách,“ napsal Lindelof už loni v květnu na svůj Instagram.



Tak je to povedené, nebo není?

První recenze na seriálové Strážce ukazují dualitu mezi recenzenty a komiksovými fanoušky. Filmoví a seriáloví kritici si nemohou sérii vynachválit a na agregátním recenzním serveru Rotten Tomatoes má od nich v současné chvíli 93 %. Od diváků ale pouhých 49 %.

„Strážci jsou bohatý a ambiciózní televizní kousek, který je s každým dílem lepší a lepši,“ myslí si Brian Tallerico z webu RogerEbert.com. „Překvapivě nejsou noví Strážci jen dobří. Nejsou ani skvělí. Jsou totiž naprosto nezbytní. Je to bystrá, povzbuzující a nezbytná podívaná,“ nešetří chválou Barry Hertz z webu Globe and Mail.



Někteří diváci v seriálu vidí přílišný politický a sociální náboj a proto mu dávají nízká hodnocení. „Viděl jsem volební spoty Hillary Clintonové, ve kterých bylo méně propagandy než tady,“ napsal uživatel Evan Z. „Tenhle seriál je o tom, že bílý muž je zlý a podobných kravinách od bojovníků za sociální spravedlnost,“ míní uživatel Adam L.

Přístný pohled otce

Fenomén Komiksovou minisérii o dvanácti sešitech vytvořili mezi roky 1986 až 1987 pro komiksové nakladatelství DC scenárista Alan Moore a kreslíř Dave Gibbons. Dílo získalo prestižní Eisnerovu cenu. V letech 2012 a 2017 vyšla pokračování, ale na těch se ani jeden z autorů již nepodílel.

Lindelof už od začátku věděl, že to bude mít těžké. Ikona komiksu Alan Moore stojí kromě Strážců například i za Ligou výjimečných, V jako Vendetta nebo nejlepšími kousky Batmana (včetně kultovního Kameňáku). Kromě toho je Moore znám právě velkou nelibostí ke všem televizním a filmovým adaptacím všech děl.



Kreslíř Dave Gibbons, výtvarník komiksové předlohy, ale již dříve předpovídal, že budou mít noví Strážci u diváků úspěch. „Myslím si, že seriál bude jiný, než lidé předpokládají. Je totiž vážně originální. Vážně se těším, až ho uvidím na obrazovce. Vždycky jsem odolával myšlence pokračování našeho komiksu, ale to, co Damon Lindelof dělá, to je tomu na hony vzdálené,“ prohlásil Gibbons v květnovém rozhovoru s magazínem Entertainment Weekly.