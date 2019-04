Dumbo ani s obříma ušima nevzlétne. Tima Burtona pohřbil Disneyho cirkus

LOS ANGELES Studio Disney pokračuje v opakování svých animovaných legend v hrané a počítačové podobě. Z dobrodružství slůněte jménem Dumbo se stala generická pohádka s roztomilým hrdinou, v níž Tim Burton svou někdejší imaginaci už neuplatnil.

Když byl Tim Burton mladý animátor, přišel o práci pro studio Disney, protože jeho nápady byly pro giganta rodinné zábavy moc morbidní. Burton se později svými děsivými pohádkami proslavil, získal pár oscarových nominací a u Disneyho ho vzali zpátky, jako režiséra. Moc amerického studia odhodlaného ovládnout trh s filmovou a brzy i televizní zábavou je však větší než síla šedesátiletého introverta, který už o své vize nejspíš přestal bojovat. A tak nový, hraný Dumbo, který tři roky po Knize džunglí, dva roky po Krásce a zvířeti, dva měsíce před Aladinem a čtyři měsíce před Lvím králem v kinech, oživuje starý slavný animák v nové podobě, typickým produktem Disneyho. Zatímco identita režiséra je poznat pouze z titulků.

Na rozdíl od většiny zmíněných předělávek příběhů plných zvířat, osud slůněte, které mělo uši tak velké, že díky nim umělo létat, zaplnili hlavně lidé. V originále Dumbovi pomáhala také zvířátka a jeho nejlepším kamarádem se stal myšák. Nyní se o něj ale stará hlavně dospívající chytrá holčička bez maminky, zato s až znepokojivě viditelným přitažlivým make-upem, který prozrazuje, že Disneyho krášlení nezná věkové hranice. Později za Dumbem stojí i celý klan skromného rodinného cirkusu bodrého principála v podání Dannyho DeVita, který se po první světové válce snaží přežít, ale ne za každou cenu. Naopak další Burtonův oblíbenec Michael Keaton tu reprezentuje megalomanského kapitalistu, jenž baží pouze po zisku a atrakci a blaho jeho zaměstnanců ho nezajímá. Z filmu vyplývá, kterým z těchto dvou cirkusů by Disney chtěl být navenek. I jako který typ cirkusu vlivem filmů typu Dumbo a svým skupováním studií Pixar, Lucasfilm či Fox opravdu působí.

Výchovně a nepřekvapivě

Kromě atraktivního obsazení, kam s debutující dcerou herečky Thandie Newtonové Nico Parkerovou, Keatonem a charismatickým DeVitem patří i Eva Greenová jako krásná a hodná akrobatka a Colin Farrell jako otec, jezdec a válečný veterán výrazný jen svou pohledností a smutkem, k novince přitahuje roztomilý, ač zřetelně digitální malý slon s výmluvnýma očima. Jeho snaha setkat se opět s matkou, kterou mu lidé tak necitlivě odebrali, probíhá po známé dráze, ačkoliv nová dvouhodinová verze bez písniček se od hodinového muzikálu z roku 1941 vzdálila, především ve své poslední části. Zlé postavy se chovají pořád zle, hodné jsou vždy hodné. Některým dospělým jen déle trvá, než si uvědomí, že ač žijí v roce 1919, mají se chovat příkladně jako o sto let později. Tedy podporovat vzdělání žen, nešikanovat nestandardně vypadající slony či lidi a pochopit, že velká zvířata nepatří do cirkusu, ale do volné přírody. A tak napravit jakékoliv politické nekorektnosti originálu.



Burton, jehož kariéra upadá posledních deset let (pokud se nevrátí k vlastním starým nápadům, jako Frankenweenie), vše režíruje jako námezdní profík. Tedy bez vlastních nápadů, jako zábavu už několikrát viděnou, až na létajícího slona. Sladkou, sentimentální, nepřekvapivou, napínavou, výchovnou, velkolepou show pro rodiny. Nejlépe takové, které neznají originál, či raději vůbec žádnou pohádku s rozpočtem pod sto milionů dolarů.