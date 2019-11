E.T. - Mimozemšťan se po téměř čtyřiceti letech dočkal pokračování v podobě televizní reklamy

LOS ANGELES Roztomilý mimozemšťan E.T. a Elliot (Henry Thomas) se po 37 letech znovu shledali. Ne ve filmu, jak by si jistě mnozí fanoušci dnes již kultovního filmu režiséra Stevena Spielberga přáli, ale v reklamě na internetového poskytovatele Xfinity.

Čtyřminutová reklama nažzvané Shledání na Vánoce byla celá natočena v podobném kinematografickém stylu jako původní film. „Hodně se toho změnilo, když co jsi byl pryč,“ praví Elliot mimozemšťanovi, když ho seznamuje se svou rodinou a zve ho k sobě na návštěvu.



E.T. zůstane s rodinou několik dní a vyzkouší si i virutální realitu. Když je čas se rozloučit, staří přátelé se navzájem obejmou. Nakonec se ještě návštěvník z vesmíru proletí s Elliotovými dětmi na kolech, což je odkaz na jednu z nejznámějších scén původního filmu. Takovou nálož nostalgie asi čekal málokdo, tím spíš, že ji divákům poskytla „obyčejná“ reklama.





Původní E.T. - Mimozemšťan se stal v roce kasovním trhákem. Celosvětově si přišel na více než 790 milionů dolarů. Získal i čtyři Oscary - za hudbu, zvuk, střih zvuku a vizuální efekty.



Herec Henry Thomas, představitel chlapce Elliota, se „vyznamenal“, když ho v polovině října zatkla policie za řízení v opilosti. Herec najel do křižovatky a poté usnul za volantem. Za hlavní roli v E.T. - Mimozemšťanovi byl tehdy jedenáctiletý Henry Thomas nominován na cenu Britské filmové akademie nebo Zlatý glóbus. Později se objevil ve filmech jako Gangy New Yorku (2002) nebo Red Velvet (2008). Velkou roli získal v oceňovaném seriálu The Haunting z produkce Netflixu.