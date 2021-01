Film o zavražděném novináři Chášukdžím velké streamovací firmy zatím vysílat nebudou

Washington Americký celovečerní dokument o vraždě saúdskoarabského novináře a kritika Rijádu Džamála Chášukdžího se zatím nepodařilo dostat do vysílání velkých filmových společností, jako jsou Netflix či HBO. Informovala o tom v úterý agentura AP.

Podle ní to vzbuzuje obavy o budoucnost geopolitických thrillerů založených na skutečných událostech. Snímek nazvaný The Dissident (Disident), který měl premiéru před rokem na festivalu Sundance, bude od pátku k dispozici v některých internetových půjčovnách.



„Když jsou v sázce velké peníze, obchodní zájmy, vítězí normální témata, a ne něco, co by nám způsobilo stres. Jak firmy rostou a rostou, vidíme, že jejich rozhodování jsou méně a méně riskantní, i co se týče obsahu,“ citovala agentura AP Bryana Fogela, který získal před třemi lety Oscara za celovečerní dokument Icarus, o státem podporovaném dopingu ruských olympijských sportovců. Jeho ocenění bylo přitom i prvním Oscarem za celovečerní film pro společnost Netflix, uvedla AP.



Mluvčí společnosti Netflix se podle AP odmítl vyjádřit k nezájmu o film The Dissident. Agentura AP také napsala, že v listopadu uzavřela firma Netflix smlouvu se saúdskoarabskou společností Telfaz11 na osm filmů.

Chášukdží, který žil od roku 2017 v USA a kritizoval i korunního prince Muhammada bin Salmána, byl zavražděn v říjnu 2018 na konzulátu své země v Istanbulu. Rijád zprvu tvrdil, že novinář z budovy odešel, po dvou týdnech přiznal, že tam byl zabit. Jeho tělo se nenašlo, podle turecké policie byl zřejmě rozčtvrcen. Saúdská Arábie za tuto vraždu odsoudila několik lidí k trestu smrti, který posléze zmírnila. Podle některých nechal Chášukdžího odstranit korunní princ. Vražda vyvolala pobouření řady zemí, jež ale nakonec nevedlo k téměř žádným konkrétním krokům vůči Saúdské Arábii, která je významnou ropnou velmocí a spojencem USA na Blízkém východě.

Fogel vycházel při natáčení z údajů turecké policie i vyšetřování zvláštní zpravodajky OSN Agn?s Callamardové, která doporučila zahájit v souvislosti s vraždou vyšetřování korunního prince i dalších představitelů saúdskoarabské monarchie. Režisér vycházel i z rozhovorů s Hatice Cengizovou, Chášukdžího tureckou snoubenkou, která na svého přítele tehdy marně čekala před konzulátem, kam si šel novinář pro doklady kvůli svatbě.

Cengizová vyjádřila zklamání kvůli nezájmu o snímek The Dissident. „Tento film vypráví o někom, kdo bojoval za velmi důležité hodnoty. Proto ho zabili,“ uvedla.

Chladný postoj velkých společnostní k filmu o Chášukdžím se podle AP nedá vysvětlit jeho kvalitou. Na specializovaném serveru Rotten Tomatoes dostal 97 procent od filmových kritiků a 99 procent od diváků. Podle AP může být za nezájmem to, že upozorňuje na porušování svobody slova v Saúdské Arábii. Minulý měsíc byla například v Saúdské Arábii odsouzena k pěti letům a osmi měsícům vězení bojovnice za práva žen Ludžajn Hazlúlová, která mimo jiné kritizovala poručnictví, jež dává v saúdskoarabském království mužům právo rozhodovat o záležitostech žen.