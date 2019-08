Filmové premiéry: plážové volejbalistky brání fabriku před ruskými mafiány

PRAHA Poslední srpnový týden míří do českých kin tři dilmy. Režisérský debut Petra Kolečka doplní pokračování filmu podle populární videohry a živelný ruský thriller.

Přes prsty

ČR, režie: Petr Kolečko

Pavla (Denisa Nesvačilová) je mladá volejbalistka na vrcholu kariéry. Cítí ale, že jí tikají biologické hodiny a proto by chtěla se svým přítelem Hynkem (Vojtěch Dyk) založit rodinu. To nechápe její starší kamarádka a spoluhráčka Linda (Petra Hřebíčková), která si již delší dobu drží muže od těla. I to se ale může změnit, když holky dostane na starost správce hřiště Jíra (Jiří Langmajer). Obětují volejbalistky kvůli vztahům šanci zabojovat si o vytoužený pohár mistra Evropy?

Angry Birds ve filmu 2

USA, režie: Thurop van Orman

Ptáci proti vepřům. Mobilní hra Angry Birds před několika lety dobyla svět. Bylo jen otázkou, kdy se příběh ukradených vajec a odvěkého nepřátelství dostane na filmová plátna. V pokračování této rodinné komedie musí ptáci s vepři spojit síly, protože přichází nepřítel, který hrozí zničením všeho. Zvládnou výše zmíněné dva živočišné druhy alespoň pro jednou zakopat válečnou sekeru?

Fabrika

Rusko, režie: Jurij Bykov

Na předměstí ruského maloměsta stojí polorozpadlá fabrika. Na jejím chodu závisí živobytí všech zaměstnanců. Když jim majitel fabriky odmítne dát výplatu, skupina zoufalých zaměstnanců se ho rozhodne unést a požadovat výkupné. Akce se samozřejmě záhy zvrtne a začíná boj o čas. Fabriku totiž obléhá majitelova soukromá ochranka s ruskou zásahovou jednotkou...