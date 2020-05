GLOSA: Ministr kultury a pořadatelé řekli své. Teď je míček na straně fanoušků

Na čtvrteční tiskové konferenci konečně, po týdnech dohadů, a dalo by se říci přímo doprošování, padlo jasné slovo: velké letní festivaly letos nebudou.

Bohužel ještě spousta věcí není jistých. Ministr kultury Lubomír Zaorálek sice mluvil o „velkých tisícihlavých festivalech“, ale kolik tisíc hlav přesně do tohoto rozhodnutí spadá, respektive jaká bude dolní hranice tohoto zákazu, neupřesnil. A žádného novináře kupodivu nenapadlo v tomto smyslu přesně zformulovat tuto jednoduchou otázku.

Jisté však je, že s letošním ročníkem se definitivně mohou rozloučit ty největší akce typu Colours of Ostrava, Rock for People, Metronome, Let It Roll a další. Někteří pořadatelé se po ukončení tiskovky obratem k situaci vyjádřili, takže je evidentní, že byli na toto rozhodnutí připraveni a tiskové zprávy měli předchystané. Aby také ne.

Už několik týdnů totiž žili v paradoxním stavu, kdy si vlastně přáli, aby jim vláda letošní ročník oficiálně zakázala. Kulturní provoz je totiž ochromen globálně a pro další jednání je nutné mít potřebnou byrokratickou oporu. Třeba proto, že pořadatelé festivalů už spoustě podepsaných účinkujících vyplatili zálohy často ve statisících až milionech korun, a aby mohli s managementy jednat o vrácení zálohy nebo převedení předplaceného vystoupení na příští rok, potřebují v ruce třímat pomyslný list s vládním zákazem z důvodu zásahu vyšší moci, v tomto případě pandemie.

Záchranné poukázky

Zásadním výstupem ze čtvrtečního vyjádření ministra kultury je vůle umožnit pořadatelům nabídnout majitelům vstupenek poukázky, kterými se ty letošní převedou na příští rok. Kdyby totiž všichni majitelé vstupenek naráz zažádali o navrácení peněz, pak teprve by byla situace i pro velmi dobře etablované festivaly likvidační.

Peníze z již získaného vstupného jsou totiž mnohdy utraceny za předběžné náklady, třeba právě ony zmíněné zálohy umělcům, s nimiž se pořadatelé dohodnou na příští rok. Nejvíce by byly v takové situaci paradoxně potrestány ty nejúspěšnější akce, ať to je již vyprodaný Rock for People nebo právě třeba Colours, ty se každoročně těší silnému a dlouhodobému předprodeji.

„Mám na vás velkou prosbu, podpořte nás nyní,“ píše ve svém aktuálním prohlášení ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. „Nesmírně bych si vážila toho, kdybyste si vstupenky ponechali, a tím náš festival, jeho myšlenku a jeho konání s tak rozsáhlým a kvalitním čtyřdenním programem podpořili. Bez vás to nepůjde.“

Teď je tedy na samotných hudebních fanoušcích, jakou ukáží loajalitu vůči festivalům, na něž podstatná část z nich jezdí dlouhodobě, tradičně, často vlastně bez ohledu na program toho konkrétního ročníku. Bylo by hezké, vzpomenout si na hezké chvíle, které jeden každý z nás strávil na nějakém „fesťáku“, a podle toho se zařídit.

Dlužno dodat, že samozřejmě kterýkoli festival je ochoten (a pochopitelně i povinen) vstupné vrátit. Už ve starších, ještě víceméně teoretických mediálních výstupech mnozí pořadatelé, včetně citované Zlaty Holušové, zmiňovali, že v žádném případě nebudou ty, kteří zažádají o vrácení vstupného, nikterak soudit.