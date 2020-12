‚Hitler si je nedobíral bezdůvodně.‘ Rodina slavného spisovatele se omlouvá za jeho výroky o Židech

LONDÝN Na oficiálních internetových stránkách populárního spisovatele knih pro děti a dospělé Roalda Dahla se nenápadně objevila omluva. Rodina spisovatele, jenž zemřel před 30 lety, lituje jeho opakovaných výroků na adresu Židů.

V rozhovoru pro deník New Statesman v roce 1983 Dahl prohlásil: „V židovské nátuře je nějaká vlastnost, která vyprovokuje nepřátelství. Možná je to fakt, že jsou štědří jen ke svým vlastním. Za tím, proč někdo někoho nesnáší, bývá vždycky nějaký důvod.“ Pak dodal: „I takový zlosyn jako Hitler si je přece nedobíral bezdůvodně.“

„Jsem rozhodně proti Izraeli. Jsem antisemitou stejně, jako je každý Žid v cizí zemi jako Anglie zapáleným sionistou,“ prohlásil zase v roce 1990 pro The Independent. „Je to ohraná písnička. Všichni totiž víme o Židech. Neexistují žádní nežidovští vydavatelé a proto Židé ovládají i média. To je velmi vychytralá věc,“ dodal.



Spisovatelova rodina a správci jeho pozůstalosti nyní na jeho webové stránky nenápadně umístili omluvu. „Jeho prohlášení plná předsudků ostře kontrastují s mužem, kterého jsme znali, a s hodnotami uvnitř jeho příběhů, jenž mají pozitivní vliv na mladé lidi všech generací,“ uvádí se v příspěvku.

„Doufejme, že stejně jako když ze sebe vydával při psaní maximum, i ve své nejhorší podobě nám Roald Dahl dává připomenout trvalou sílu slov,“ končí omluva.



Roald Dahl (1916-1990) se proslavil jako romanopisec pro děti i dospělé. Má na kontě i několik knih literatury faktu a divadelních her. Mezi jeho nejznámější díla patří ale hlavně dětské knihy jako Karlík a továrna na čokoládu, Matylda, Fantastický pan Lišák nebo Obr Dobr. Mimochodem, Dahl byl i spoluautorem scénáře k bondovce Žiješ jenom dvakrát.



Na streamovací platformě HBO Max mělo nedávno premiéru nové filmové zpracování Dahlových Čarodějnic. Hlavní roli ztvárnila herečka Anne Hathawayová.