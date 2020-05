Humor přes čáru? Fanoušci chtějí bojkotovat Ricka a Mortyho kvůli vtipům o 11. září a Pearl Harboru

V rámci epizody Promortyus se Rick s Mortym dostanou na podivnou planetu mimozemšťanům ne nepodobným těm ze ságy Vetřelec. V jednu chvíli se dvojice hrdinů nepřátelské rase mstí, ale když před sebou spatří dvojici mrakodrapů ve stylu Světového obchodního centra, oba zmlknou. Rick po chvíli prohlásí: „Jsem rád, že jsme to nezničili.“

Po chvíli oba proletí nad mimozemským přístavem plným lodí. „Ale Pearl Harbor, to je jiná písnička,“ doplní Rick, zatímco ze své rakety shazuje bomby ve stylu japonských letců v roce 1941.



Aby scenáristé ještě přilili olej do ohně, na konci epizody Morty v jedné replice prohlásí: „Mohli jsme způsobit nové 11. září, ale místo toho jsme radši udělali Pearl Harbor. Máme totiž vychování.“

Internet zareagoval rychle. „Fakt Rick a Morty žertujou o 11. září. Wau, to je v roce 2020 fakt vtipné,“ zní jedna z reakcí. „Tahle celá série je fakt špatná a ještě si utahuje z 11. září? Co kdybyste místo toho točili dobrý seriál?“ apeluje na tvůrce jiný komentář. „Bojkotuju Ricka a Mortyho,“ rozčísl situaci jeden z naštvaných fanoušků.

@RickandMorty everyone's reacting to the 9/11 joke, personally I was fine with it until they Rick said "ask the Saudis" like 臘‍♂️ just adding fuel to the xenophobia of Islam and the middle east when you could've easily made a George Bush or US gov joke *sigh* #RickandMortyseason4