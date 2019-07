Intuice Josefa Duchana. Jemnými krajinkami zdobí rozřezané billboardy

PRAHA Malíř a umělec Josef Duchan kreslí údajně úplně všude, dokonce i potmě. Výběr svých prací nyní představuje na výstavě Intuice v pražské Ville Pellé.

Náměty Duchanových obrazů jsou jednoduché - krajinky, mraky, plynoucí řeky nebo klidné hladiny rybníků. Všechny tyto přírodní vlastnosti zastavuje pro diváky, kteří si mohou vychutnat jejich stálost. Kresba je pro Duchana formou kontemplace.

Duchan kreslí a maluje na roz ř ezané billboardy, své linie vy ř ezává do d ř ev ě n ý ch desek, pokresluje ru č n ě vyráb ě né papíry i náhodn ě nalezené p ř edm ě ty – č elní skla aut č i rozbité displeje mobilních telefon ů .



„V minulosti v Duchanov ý ch malbách vytvá ř ela symetrické č i jinak bohulibé vzory, jako by j edinou malbou p ř ibli ž oval vzorek slo ž ité organické sít ě pod mikroskopem. Č asto do ab strakce vkládal realistické detaily, aby se oko pozorovatele nepropadlo do hlubin. V sou č asné dob ě se nechává uná š et souhrou hlava-ruce srdce a spí š e v gestick ý ch stopách putuje barvami nad podkladem. P ř i č em ž podkladem se stávají r ů zné materiály, jen ne malí ř ské plátno, které je svazující svou esteti č ností,“ ř íká o Duchanov ě tvorb ě kurátorka v ý stavy Lenka Lindaurová.



„Obrazy Josefa Duchana dávají nahlédnout do jeho koncepce vizuálního sv ě ta, kterou m ůž eme sledovat od jeho radikální fragmentace na nejdrobn ě j š í elementy a ž k jejich za č len ě ní do superkomplexního celku, “ ř íká o Duchanovi histori č ka um ě ní a kurátorka Jana Š ev č íková