Jak vidí revoluci ti, kteří ji nezažili? GASK vystavuje působivé práce studentů UMPRUM

KUTNÁ HORA Jak vypadá sametová revoluce očima studentů? Odpověď nabídne výstava 80´svoboda v Galerii Středočeského kraje v Kutné hoře. Výstava potrvá až do 16. února.

„Není to konvenční výstava reagující na sametovou revoluci. S myšlenkou převratu 1989 pracuje minimum děl. Výstava tvoří sondu do vnímání generace, která toto období nezažila. Tvůrci často kladou důraz na to, jak vnímají vlastní svobodu v současnosti,“ říkají o výstavě kurátorky Anežka Kořínková a Kateřina Sýsová.

Svoboda pro mě znamená nebát se říct svůj názor, být sebou a tvořit, to byla odpověď, která na první dobrou napadla jednoho ze studentů Ateliéru fotografie II na UMPRUM, při otázce na svobodu. Z podobné myšlenky vycházeli i ostatní autoři, když začali zpracovávat svoje klauzurní práce na téma „80. léta a svoboda“.



Ve svém pojetí se mladí fotografové nesnaží o exaktní vyobrazení faktů, ale pracují s myšlenkou fenoménu, tak jak jej definuje filosofie — jak se něco jeví bez uplatnění empirické zkušenosti. V dílech se promítá kolektivní paměť generace, která 80. léta ani nastupující svobodu počátku devadesátých let vědomě nezažila.